જ્યાં રામ મંદિર બનાવવાનો સંકલ્પ હતો ત્યાં જ બનાવવામાં આવ્યું : CM યોગી

રામ મંદિર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાઃ અયોધ્યામાં રામ મંદિરના ઉદ્ઘાટન અને રામ લલ્લાના અભિષેક બાદ સંબોધનમાં સીએમ યોગી આદિત્યનાથે કહ્યું કે મંદિર જ્યાં બનાવવાનો સંકલ્પ કરવામાં આવ્યો હતો ત્યાં જ બનાવવામાં આવ્યું છે. સીએમએ કહ્યું કે રામલલા 500 વર્ષ પછી તેમના મંદિરમાં બિરાજમાન છે. જાણે આપણે ત્રેતાયુગમાં પ્રવેશ કર્યો હોય એવું લાગે છે. તેમણે કહ્યું કે બહુમતી સમુદાયે આ માટે સંઘર્ષ કર્યો અને લડ્યા.

VIDEO | “There are some feelings in my heart that I cannot find words to express. Everyone is emotional and happy. On this historic moment, every city and village in the country has turned into Ayodhya, and every path seems to be heading towards the Ram Janmabhoomi,” says UP CM… pic.twitter.com/XHQn6c4kgi

— Press Trust of India (@PTI_News) January 22, 2024