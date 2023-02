રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું- મારું અપમાન સત્ય છુપાવશે નહીં, એક દિવસ પીએમ મોદીએ જવાબ આપવો પડશે

સંસદના બજેટ સત્ર દરમિયાન વિપક્ષી નેતાઓ મલ્લિકાર્જુન ખડગે અને રાહુલ ગાંધીના ભાષણોના ભાગોને હટાવવા બદલ વિપક્ષી નેતાઓની ટીકા થઈ રહી છે. આ ક્રમમાં કેરળના વાયનાડના સાંસદ રાહુલ ગાંધીએ પણ સોમવારે તેમના સંસદીય ક્ષેત્રમાં પીએમ મોદી પર પ્રહારો કર્યા હતા. રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે મને આશા નથી કે મારા શબ્દો રેકોર્ડ પર જવા દેવામાં આવશે. દેશના પીએમ મારું સીધું અપમાન કરે છે પરંતુ તેમના શબ્દોને રેકોર્ડ પરથી લેવામાં આવતા નથી. રાહુલ ગાંધીએ વડાપ્રધાનના ભાષણનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું કે પીએમ મોદીએ કહ્યું કે તમારું નામ ગાંધી કેમ છે, નેહરુ કેમ નથી. તેઓએ આમ કહીને મારું અપમાન કર્યું, પણ મારું અપમાન સત્ય છુપાવશે નહીં. એક દિવસ તમારે જવાબ આપવો પડશે.

Wayanad, Kerala| It’s important for everyone in this country to see the parliament proceedings, comprehend what’s happening in the country & understand the nexus between the PM & Mr Adani: Rahul Gandhi, Congress pic.twitter.com/OiHPWQHhAw

તેમણે વધુમાં કહ્યું કે સંસદમાં મારા ભાષણના કેટલાક હિસ્સા હટાવી દેવામાં આવ્યા છે. ભલે મેં કોઈનું અપમાન નથી કર્યું. મેં જે કહ્યું તેના સંદર્ભમાં મને પુરાવા બતાવવા માટે કહેવામાં આવ્યું અને મેં લોકસભા અધ્યક્ષને પત્ર લખ્યો છે. કોંગ્રેસ નેતાએ વધુમાં કહ્યું કે સત્ય હંમેશા બહાર આવે છે.

Wayanad, Kerala| Parts of my speech in parliament were removed. I did not insult anybody. I was asked to show proof with regards to what I said & I have written a letter to the Lok Sabha speaker with every point they have removed along with supporting proof: Rahul Gandhi,Congress pic.twitter.com/n4qWJcLiBL

