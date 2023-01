રાહુલ ગાંધી દિલ્હી પરત ફર્યા, હોસ્પિટલમાં દાખલ માતા સોનિયા ગાંધીને મળશે

કોંગ્રેસ સાંસદ સોનિયા ગાંધીને બુધવારે (4 જાન્યુઆરી) દિલ્હીની ગંગારામ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. તેમની સાથે તેમની પુત્રી પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રા પણ હોસ્પિટલમાં પહોંચી હતી. હવે ગુરુવારે (5 જાન્યુઆરી) ભારત જોડો યાત્રા પછી, રાહુલ ગાંધી તેમની માતા સોનિયા ગાંધીને જોવા માટે દિલ્હી પરત ફર્યા છે. કોંગ્રેસના પૂર્વ અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધીને વાયરલ રેસ્પિરેટરી ઈન્ફેક્શનના કારણે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા.

#WATCH | Evening leg of the Congress party's Bharat Jodo Yatra resumed from Unchagaon, Uttar Pradesh. pic.twitter.com/riTN4qCWi7

— ANI (@ANI) January 5, 2023