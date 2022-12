રાહુલ ગાંધી બોલી રહ્યા છે પાકિસ્તાન અને ચીનની ભાષા : જેપી નડ્ડા

બીજેપી અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાએ અરુણાચલ પ્રદેશના તવાંગ સેક્ટરમાં અથડામણ પર કોંગ્રેસના સાંસદ રાહુલ ગાંધીના નિવેદન પર વળતો પ્રહાર કર્યો છે. તેણે કહ્યું કે તે સેનાનું મનોબળ નીચું કરી રહ્યો છે. બીજેપી અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાએ કહ્યું, પૂર્વ કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધીનું નિવેદન સેનાનું મનોબળ નીચું કરે છે. તેની જેટલી નિંદા કરીએ તે ઓછી છે. આપણી સેના બહાદુરીનું પ્રતિક છે. અમે જાણીએ છીએ કે ચીનની કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીએ કોંગ્રેસ પાર્ટી સાથે એમઓયુ પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા.તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે તેઓ જાણતા હતા કે ચીનના દૂતાવાસે રાજીવ ગાંધી ફાઉન્ડેશન (RGF)ને ફંડ આપ્યું હતું. આ જ કારણ છે કે રાહુલ ગાંધી ચીન અને પાકિસ્તાનની ભાષા બોલે છે.

Rahul Gandhi's statement works to demoralize our Army; no matter how much it is condemned, it is less. Indian army is a symbol of bravery and valour. We know that the Communist Party of China had signed MoU with the Congress party: BJP national president JP Nadda pic.twitter.com/9xgj8o9AUq

