બજેટ પર રાહુલ ગાંધીએ આપી પહેલી પ્રતિક્રિયા

ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓ મોદી 3.0 ના પ્રથમ બજેટની પ્રશંસા કરી રહ્યા છે. તે જ સમયે, લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા અને કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા રાહુલ ગાંધીએ આ બજેટને લઈને મોદી સરકાર પર નિશાન સાધ્યું છે. રાહુલે તેને ‘સેવ ધ ચેર’ બજેટ ગણાવ્યું હતું.

“Kursi Bachao” Budget.

– Appease Allies: Hollow promises to them at the cost of other states.

– Appease Cronies: Benefits to AA with no relief for the common Indian.

– Copy and Paste: Congress manifesto and previous budgets.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 23, 2024