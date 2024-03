રાષ્ટ્રપતિએ પાંચ વ્યક્તિઓને ભારત રત્નથી સન્માનિત કર્યા

રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ શનિવારે બે ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન (મરણોત્તર) અને ભાજપના દિગ્ગજ નેતા લાલ કૃષ્ણ અડવાણી સહિત પાંચ પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિઓને ભારત રત્નથી સન્માનિત કર્યા. ભારત રત્નથી સમ્માનિત થનારી પાંચ વ્યક્તિઓમાં, ભૂતપૂર્વ નાયબ વડા પ્રધાન લાલ કૃષ્ણ સિવાય તમામ- ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન ચૌધરી ચરણ સિંહ અને પી.વી. નરસિમ્હા રાવ, જાણીતા કૃષિ વૈજ્ઞાનિક એમ.એસ. સ્વામીનાથન અને બિહારના ભૂતપૂર્વ મુખ્ય પ્રધાન કર્પૂરી ઠાકુર – મરણોત્તર સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. અડવાણીને આવતીકાલે એટલે કે રવિવારે આ સન્માન મળશે અને રાષ્ટ્રપતિ તેમના ઘરે જઈને તેમને આ સન્માન આપશે.

Every Indian cherishes what PV Narasimha Rao Garu has done for our nation and feels proud that he has been conferred the Bharat Ratna. He worked extensively to further our country’s progress and modernization. He is also known as a respected scholar and thinker. His contributions… pic.twitter.com/gyZmXYTL0n — Narendra Modi (@narendramodi) March 30, 2024

Chaudhary Charan Singh Ji’s Bharat Ratna is a recognition of his contributions to India’s development, particularly in agriculture and rural development. I am sure this honour will inspire future generations to uphold the values of hard work, dedication and public service that he… pic.twitter.com/ujx3naWMwX — Narendra Modi (@narendramodi) March 30, 2024

અગાઉ, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ટ્વિટર પર પોસ્ટ કર્યું હતું: શેર કરતા આનંદ થાય છે કે અમારા ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન પી.વી. નરસિંહ રાવ ગારુને ભારત રત્નથી સન્માનિત કરવામાં આવશે. એક પ્રતિષ્ઠિત વિદ્વાન અને રાજનેતા તરીકે, નરસિમ્હા રાવ ગરુએ વિવિધ ક્ષમતાઓમાં ભારતની વ્યાપક સેવા કરી હતી. તેમને આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી, કેન્દ્રીય મંત્રી અને સાંસદ અને વિધાનસભાના સભ્ય તરીકે ઘણા વર્ષો સુધી તેમના કામ માટે સમાન રીતે યાદ કરવામાં આવે છે. દેશને આર્થિક રીતે ઉન્નત બનાવવામાં અને દેશની સમૃદ્ધિ અને વિકાસ માટે મજબૂત પાયો નાખવામાં તેમનું દૂરંદેશી નેતૃત્વ મહત્ત્વપૂર્ણ હતું.

Dr. M.S. Swaminathan, a revered figure in the world of agriculture, is widely admired for his pioneering work and research in the field of genetics and agricultural science. His efforts propelled India from struggle to self-sufficiency in food production. May the Bharat Ratna… pic.twitter.com/GpaaMtjXA8 — Narendra Modi (@narendramodi) March 30, 2024

ચૌધરી ચરણ સિંહને સન્માન આપવાની જાહેરાત કરતા પીએમ મોદીએ ટ્વિટર પર લખ્યું, “આ અમારી સરકારનું સૌભાગ્ય છે કે દેશના પૂર્વ વડાપ્રધાન ચૌધરી ચરણ સિંહને ભારત રત્નથી સન્માનિત કરવામાં આવી રહ્યા છે. આ સન્માન દેશ માટે તેમના અજોડ યોગદાનને સમર્પિત છે. તેમણે તેમનું આખું જીવન ખેડૂતોના અધિકારો અને કલ્યાણ માટે સમર્પિત કર્યું હતું. ચૌધરી ચારણના પૌત્ર જયંત ચૌધરીને આ સન્માન મળ્યું હતું.

कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न एक ऐसी विभूति को सच्ची श्रद्धांजलि है, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सामाजिक न्याय और समानता के लिए समर्पित कर दिया। जननायक को समाज के अत्यंत पिछड़े वर्ग के मसीहा के रूप में जाना जाता है। समाज में हाशिये पर खड़े लोगों के उत्थान के लिए उन्होंने अपना… pic.twitter.com/dPFosx29Vq — Narendra Modi (@narendramodi) March 30, 2024

પીએમ કૃષિ વૈજ્ઞાનિક એમ.એસ. સ્વામીનાથનને ભારત રત્ન આપવાની પણ જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. તેમણે લખ્યું હતું કે, ‘આ ખૂબ જ આનંદની વાત છે કે ભારત સરકારે M.S.ને આપણા દેશમાં કૃષિ અને ખેડૂતોના કલ્યાણમાં તેમના નોંધપાત્ર યોગદાન માટે સન્માનિત કર્યા છે. સ્વામીનાથનને ભારત રત્નથી સન્માનિત કરવામાં આવી રહ્યા છે. તેમણે ભારતને આત્મસન્માન મેળવવામાં મદદ કરવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. પડકારજનક સમયમાં કૃષિ પર નિર્ભરતા અને ભારતીય કૃષિને આધુનિક બનાવવા માટે ઉત્તમ પ્રયાસો કર્યા.