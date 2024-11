G20માં રાષ્ટ્રપતિ બાઈડને PM મોદી સાથે કરી મુલાકાત

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી બ્રાઝિલના પ્રવાસે છે. સોમવારે તેમણે રિયો ડી જાનેરોમાં જી-20 સમિટમાં હાજરી આપી હતી. અહીં પીએમ મોદીએ અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ જો બાઈડન સાથે મુલાકાત કરી. બાઈડન સાથેની તસવીર ટ્વિટ કરતી વખતે વડાપ્રધાને લખ્યું કે તમને મળીને હંમેશા આનંદ થાય છે. આ દરમિયાન પીએમ મોદીએ સંયુક્ત રાષ્ટ્રના મહાસચિવ એન્ટોનિયો ગુટેરેસ સહિત ઘણા દેશોના વડાઓ સાથે મુલાકાત કરી.

With @POTUS Joe Biden at the G20 Summit in Rio de Janeiro. Always a delight to meet him.@JoeBiden pic.twitter.com/Z1zGYIVEhm

— Narendra Modi (@narendramodi) November 18, 2024