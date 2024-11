PM મોદીએ નાઈજીરિયાને રાષ્ટ્રીય સન્માન આપવા પર કહ્યું- ‘આભાર’

PM મોદી તેમના ત્રણ દિવસીય વિદેશ પ્રવાસના પહેલા દિવસે નાઈજીરિયા પહોંચી ગયા છે. ખાસ વાત એ છે કે 17 વર્ષ બાદ કોઈ ભારતીય વડાપ્રધાન નાઈજીરિયા પહોંચ્યા છે, જ્યાં તેમનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. પીએમ મોદીએ કહ્યું. મારું અને મારા પ્રતિનિધિમંડળનું સ્વાગત કરવા બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારા માટે ખુશીની વાત છે કે મને મારા ત્રીજા કાર્યકાળની શરૂઆતમાં નાઈજીરિયા આવવાની તક મળી છે. આ માટે હું તમારો ખૂબ આભારી છું. ગયા મહિને નાઇજીરીયામાં પૂરને કારણે થયેલા મૃત્યુ બદલ હું શોક વ્યક્ત કરું છું. ભારત તમને મદદ કરવા માટે 30 ટન માનવતાવાદી સહાય મોકલી રહ્યું છે.

Had a very productive discussion with President Tinubu. We talked about adding momentum to our strategic partnership. There is immense scope for ties to flourish even further in sectors like defence, energy, technology, trade, health, education and more. @officialABAT pic.twitter.com/2i4JuF9CkX

— Narendra Modi (@narendramodi) November 17, 2024