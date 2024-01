PM મોદીએ પોંગલની શુભેચ્છા પાઠવી

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી બુધવારે દિલ્હીમાં રાજ્ય મંત્રી એલ મુરુગનના નિવાસસ્થાને પોંગલ તહેવારમાં ભાગ લેવા માટે દક્ષિણ ભારતીય લુંગી પહેરીને જોવા મળ્યા હતા. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ધાર્મિક વિધિ કરતા હોવાનો એક વીડિયો ઇન્ટરનેટ પર સામે આવ્યો છે. વીડિયોમાં જોઈ શકાય છે કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કાળા કોટ સાથે સફેદ લુંગી પહેરી છે.

ન્યૂઝ એજન્સીએ PM મોદીનો વીડિયો શેર કર્યો છે. વીડિયોમાં જોઈ શકાય છે કે વડાપ્રધાને ડાબા ખભા પર શાલ પણ રાખી છે. આ દરમિયાન પીએમ મોદીએ કહ્યું, ‘પોંગલના તહેવાર પર તમને બધાને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. પોંગલના પવિત્ર દિવસે તમિલનાડુના દરેક ઘરમાંથી પોંગલ પ્રવાહ વહે છે. હું ઈચ્છું છું કે એવી જ રીતે તમારા જીવનમાં સુખ, સમૃદ્ધિ અને સંતોષનો પ્રવાહ વહેતો રહે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે ‘પોંગલ તહેવાર દરમિયાન તાજા પાકને ભગવાનના ચરણોમાં અર્પણ કરવાની પરંપરા છે. આ સમગ્ર ઉત્સવની પરંપરાના કેન્દ્રમાં આપણા અન્ન પ્રદાતાઓ, આપણા ખેડૂતો છે. કોઈપણ રીતે ભારતનો દરેક તહેવાર કોઈને કોઈ રીતે ગામડા, ખેતી અને પાક સાથે સંબંધિત છે.

VIDEO | “More than three crore farmers in the country are involved in the production of Shree Anna (millet grains). If we promote Shree Anna, then it directly benefits these three crore farmers,” says PM @narendramodi, addressing a programme on Pongal in Delhi.

— Press Trust of India (@PTI_News) January 14, 2024