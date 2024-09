PM મોદી આવશે ગુજરાત મુલાકાતે

વડાપ્રધાન મોદી ફરી એકવખત ગુજરાત પ્રવાસે આવી રહ્યા છે. ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિર ખાતે આગામી તા.16 થી 18 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન રિન્યુએબલ એનર્જી ક્ષેત્રમાં રોકાણને આકર્ષવા માટે GLOBAL RE-INVEST MEET-2024 યોજાશે તેમ ગાંધીનગર ખાતે પત્રકાર પરિષદને સંબોધન કરતા કેન્દ્રીય નવીન અને નવીનીકરણીય ઊર્જા મંત્રી પ્રહલાદ જોશીએ જણાવ્યું હતું.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી તા.16 સપ્ટેમ્બરના રોજ આ ઇન્વેસ્ટર્સ સમિટનો શુભારંભ કરાવશે. જ્યારે, તા. 18 સપ્ટેમ્બરના રોજ ઉપરાષ્ટ્રપતિ જગદીપ ધનખડ સમાપન સમારોહમાં ઉપસ્થિત રહેશે. વર્ષ 2014માં ભારતની રિન્યુએબલ એનર્જી ક્ષમતા માત્ર 76 ગીગા વોટ હતી, જે આજે વધીને 203 ગીગા વોટ સુધી પહોંચી છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ વર્ષ 2030 સુધીમાં ભારતની રિન્યુએબલ એનર્જી ક્ષમતાને 500 ગીગા વોટ સુધી પહોંચાડવાનો લક્ષ્યાંક નક્કી કર્યો છે. જેના માટે રિન્યુએબલ એનર્જી ક્ષેત્રે ભારતને આશરે રૂ. 30 લાખ કરોડના રોકાણની જરૂરિયાત છે.

Had a thorough review of our preparations for #REINVEST2024 with senior officials of @mnreindia & Gujarat Govt. at Mahatma Mandir, Gandhinagar. Held discussions on plan of action and goals as we gear up for 4th Global RE-INVEST Investors Meet & Expo. pic.twitter.com/GdDpvVtjKl

— Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) September 9, 2024