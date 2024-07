PM મોદીએ બ્રિટનના નવા PM કિઅર સ્ટારમર સાથે વાત કરી

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ બ્રિટનના નવા વડા પ્રધાન કિઅર સ્ટારમર સાથે વાત કરી અને તેમને વડા પ્રધાન તરીકે ચૂંટાવા બદલ અભિનંદન પાઠવ્યા. નોંધનીય છે કે બ્રિટનમાં તાજેતરમાં યોજાયેલી સામાન્ય ચૂંટણીમાં લેબર પાર્ટીએ ઐતિહાસિક જીત હાંસલ કરી, 650માંથી 412 બેઠકો કબજે કરી અને 14 વર્ષ બાદ સત્તામાં પરત આવી.

Pleased to speak with @Keir_Starmer . Congratulated him on being elected as the Prime Minister of the UK. We remain committed to deepening Comprehensive Strategic Partnership and robust 🇮🇳-🇬🇧 economic ties for the progress and prosperity of our peoples and global good.

લેબર પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતા કિઅર સ્ટારમર બ્રિટનના નવા વડાપ્રધાન તરીકે ચૂંટાયા છે. શનિવારે તેમની સાથે વાત કરતા, વડા પ્રધાન મોદીએ તેમને બ્રિટનના વડા પ્રધાન તરીકેનો કાર્યભાર સંભાળવા અને ચૂંટણીમાં લેબર પાર્ટીની નોંધપાત્ર જીત બદલ અભિનંદન આપ્યા હતા. વાતચીતમાં, બંને નેતાઓએ ભારત-યુકે વ્યાપક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને વધારવા માટે તેમની પ્રતિબદ્ધતાનો પુનરોચ્ચાર કર્યો.

We said we will stop the chaos. And we will.

We said we will turn the page. And we have.

The work of change begins today. pic.twitter.com/nROZuPdxNj

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 5, 2024