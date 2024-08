PM મોદી પોલેન્ડની બે દિવસીય મુલાકાતે પહોંચ્યા

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી બુધવારે બે દિવસની મુલાકાતે પોલેન્ડના વોર્સો પહોંચ્યા. આ દરમિયાન રાજધાની વોર્સોમાં પીએમ મોદીનું ઔપચારિક સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. તે જાણીતું છે કે છેલ્લા 45 વર્ષમાં કોઈ ભારતીય વડાપ્રધાનની પોલેન્ડની આ પ્રથમ મુલાકાત છે. અગાઉ વર્ષ 1979માં મોરારજી દેસાઈ પોલેન્ડની મુલાકાતે ગયા હતા.

Landed in Poland. Looking forward to the various programmes here. This visit will add momentum to the India-Poland friendship and benefit the people of our nations. pic.twitter.com/KniZnr4x8g

— Narendra Modi (@narendramodi) August 21, 2024