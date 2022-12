PM મોદીએ મેઘાલય અને ત્રિપુરાના કાર્યક્રમોમાંથી ‘રેડ કાર્ડ’નો ઉલ્લેખ કરીને વિકાસને મોટો મુદ્દો બનાવ્યો

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રવિવારે નોર્થ ઈસ્ટમાં એવું કાર્ડ રમ્યું કે જે આગામી થોડા મહિનામાં ત્યાં યોજાનારી ચૂંટણીનું ભાવિ અને દિશા નક્કી કરશે. પીએમ મોદીએ રવિવારે મેઘાલય અને ત્રિપુરાના કાર્યક્રમોમાંથી ‘રેડ કાર્ડ’નો ઉલ્લેખ કરીને સમગ્ર ઉત્તર પૂર્વમાં અત્યાર સુધીના વિકાસને મોટો મુદ્દો બનાવ્યો. આ ઉપરાંત, સરહદ પર થનારી વિકાસ યોજનાઓનો ઉલ્લેખ કરીને, તેમણે ઉત્તર પૂર્વના લોકોમાં ન માત્ર આત્મવિશ્વાસ જગાડ્યો પરંતુ રાજકીય મેદાન પર વાતાવરણ પણ બનાવ્યું.

પાર્ટીના નેતાઓનું કહેવું છે કે મેઘાલય, ત્રિપુરા, નાગાલેન્ડની ચૂંટણીમાં ‘રેડ કાર્ડ’ સૌથી મોટો મુદ્દો બનવા જઈ રહ્યો છે. પીએમ મોદીના નોર્થ ઈસ્ટ પ્રવાસ દરમિયાન એ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો કે આગામી કેટલાક મહિનાઓમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી પોતાની સરકાર દ્વારા કરવામાં આવેલા વિકાસ કાર્યોની વિગતો જ નહીં પરંતુ જૂની સરકારો દ્વારા કરવામાં આવેલા વિકાસ કાર્યોની વિગતો પણ રાખશે. વિકાસના કામમાં અડચણ ઉભી કરી તેમને ‘રેડ કાર્ડ’માંથી બાકાત રાખવાનો સંપૂર્ણ રેકોર્ડ પણ આગળ મૂકવામાં આવશે. મેઘાલય, ત્રિપુરા અને નાગાલેન્ડ સરકાર માર્ચમાં પાંચ વર્ષ પૂર્ણ કરી રહી છે.

ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે સંકળાયેલા નેતાઓનું કહેવું છે કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રવિવારે જે રીતે ત્રિપુરા અને મેઘાલયના વિકાસ માટે હજારો કરોડ રૂપિયાની યોજનાઓ સાથેની બ્લુ પ્રિન્ટ તૈયાર કરી છે, તેનાથી ત્યાં વિકાસ દેખાઈ રહ્યો છે, જ્યારે આગામી કેટલાક વર્ષોમાં વધુ નવી યોજનાઓ સાથે વિકાસનું મોટું માળખું તૈયાર કરવામાં આવશે. પાર્ટી સાથે જોડાયેલા અને નોર્થ ઈસ્ટમાં સંગઠનને મજબૂત કરવા માટે જવાબદાર એક વરિષ્ઠ નેતાનું કહેવું છે કે તેમની પાર્ટી નોર્થ ઈસ્ટમાં સતત કામ કરી રહી છે, પરંતુ વડાપ્રધાન મોદીની રવિવારની મુલાકાતથી સંગઠન સ્તરે ઘણી મજબૂતી મળશે.

Tripura | The first choice of the tribal community is BJP. In the recent Gujarat elections, BJP won 24 of the 27 seats reserved for tribal communities. We have given importance to issues related to the tribal community: PM Narendra Modi in Agartala pic.twitter.com/LgDFnuBmux — ANI (@ANI) December 18, 2022

તેઓ કહે છે કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જે રીતે ‘રેડ કાર્ડ’નો ઉલ્લેખ કર્યો છે, તે ઉત્તર પૂર્વમાં મોટો જાદુ સર્જશે. ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે સંકળાયેલા નેતાઓનું કહેવું છે કે તેમની પાર્ટીની સૌથી મજબૂત કડી બૂથ લેવલ પર બનેલું નેટવર્ક છે અને આ નેટવર્ક દ્વારા ભારતીય જનતા પાર્ટી હવે નેતાઓ અને પાર્ટીઓને બતાવીને બહાર ફેંકાઈ જવાની આખી કહાણી જણાવવા જઈ રહી છે. ઉત્તર પૂર્વના લોકોને લાલ કાર્ડ. વચ્ચે રાખશે

Tripura | The first choice of the tribal community is BJP. In the recent Gujarat elections, BJP won 24 of the 27 seats reserved for tribal communities. We have given importance to issues related to the tribal community: PM Narendra Modi in Agartala pic.twitter.com/LgDFnuBmux — ANI (@ANI) December 18, 2022

ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે સંકળાયેલા વરિષ્ઠ નેતાઓનું કહેવું છે કે ભારતીયો પ્રત્યે અગાઉની સરકારોનું વલણ ભ્રામક હતું. આ જ કારણ છે કે દેશના અન્ય ભાગોની સરખામણીમાં પૂર્વોત્તરનો વિકાસ કંઈ નથી. જ્યારે, ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર આવ્યા પછી, કેન્દ્રના મંત્રીઓની મુલાકાતો જ નહીં ઉત્તર પૂર્વમાં અને ખાસ કરીને સરહદી રાજ્યોમાં વધવા લાગી. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પણ અત્યાર સુધીમાં 50 થી વધુ વખત આ વિસ્તારના લોકો સાથે રૂબરૂ થઈ ચુક્યા છે અને સમગ્ર વિકાસ માર્ગ તૈયાર કરીને અહીં મોટી યોજનાઓ શરૂ કરી છે અને શિલાન્યાસ પણ કર્યો છે.

In the last 8 years, many National highways have been constructed in the North East sector. Many rural areas are also connected by roads… Our double engine government's focus is on improving physical, digital as well social infrastructure: PM Narendra Modi, in Agartala pic.twitter.com/0xey0Q5JC5 — ANI (@ANI) December 18, 2022

પાર્ટી સાથે સંકળાયેલા એક વરિષ્ઠ નેતાનું કહેવું છે કે રવિવારે મેઘાલય અને ત્રિપુરામાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના કાર્યક્રમો બાદ હવે ચૂંટણીની રણનીતિઓ તેજ થવા લાગશે. તેમનું કહેવું છે કે ચૂંટણીનો માહોલ હોય કે ન હોય, ભારતીય જનતા પાર્ટી ઉત્તર પૂર્વના વિકાસ માટે સતત પ્રયત્નશીલ છે. આ જ કારણ છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી સરકારના પ્રતિનિધિઓ પણ સતત મુલાકાત લઈ રહ્યા છે.

I congratulate the people of Tripura for making Swachhta a mass movement. Due to this Tripura has emerged as the cleanest state in the category of smallest states. I congratulate Tripura on getting a new dental college today: PM Narendra Modi, in Agartala pic.twitter.com/KIx2KOYqnZ — ANI (@ANI) December 18, 2022

ભારતીય જનતા પાર્ટી વતી પૂર્વોત્તરના રાજ્યોમાં રણનીતિ બનાવનારી ટીમના વરિષ્ઠ નેતાઓનું કહેવું છે કે આગામી થોડા દિવસોમાં કેન્દ્રના ઘણા મંત્રીઓ ઉત્તર પૂર્વની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે. આ મંત્રીઓના વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવેલા વિકાસ કાર્યોને પણ જનતા સમક્ષ રાખવામાં આવશે. આ સિવાય બીજી ઘણી મોટી યોજનાઓ વિશે પણ વાત કરવામાં આવશે અને ઘણા પ્રોજેક્ટ્સ પણ લોન્ચ કરવાના છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ભારતીય જનતા પાર્ટી ટૂંક સમયમાં ઉત્તર પૂર્વમાં મોટી ચૂંટણી રેલીઓ અને પ્રચાર અભિયાન શરૂ કરવા જઈ રહી છે.

તવાંગમાં ભારત અને ચીનની સેના વચ્ચેની અથડામણ વચ્ચે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની રવિવારે નોર્થ ઈસ્ટની મુલાકાત ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. ખાસ કરીને જ્યારે વડાપ્રધાન પોતે નોર્થ ઈસ્ટમાં વિકાસની સાથે સરહદને મજબૂત કરવાના પાસાને પણ આગળ વધારી રહ્યા હતા. સંરક્ષણ બાબતોના નિષ્ણાત કર્નલ એસએન બાસુ કહે છે કે ઉત્તર પૂર્વમાં સરહદ સુરક્ષા શરૂઆતથી જ મોટો મુદ્દો રહ્યો છે. કર્નલ બાસુ કહે છે કે જ્યારે કેન્દ્ર સરકાર સરહદની સુરક્ષા અને સરહદ પરના ગામોના વિકાસ માટે સંપૂર્ણ રોડ મેપ જનતા સાથે શેર કરે છે, ત્યારે તેમનો આત્મવિશ્વાસ વધે છે. આ જ કારણ છે કે રવિવારે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની મેઘાલય અને ત્રિપુરાની મુલાકાતે સરહદી વિકાસની યોજનાઓ વહેંચીને ચૂંટણીલક્ષી વાતાવરણ સર્જ્યું છે.