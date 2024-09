ગુજરાત મુલાકાત : PM મોદી અમદાવાદ પહોંચ્યા

PM મોદી આજથી 3 દિવસ ગુજરાતના પ્રવાસે છે. આ પ્રવાસ દરમિયાન તેઓ વિવિધ વિકાસ કામોનું લોકાર્પણ અને ખાતમૂહુર્ત કરવાના છે. સાંજે અમદાવાદ એરપોર્ટ પહોંચ્યા બાદ તેઓ વડસર એરફોર્સ સ્ટેશન પહોંચ્યા છે. જ્યાં તેઓ ઓપરેશન સેન્ટરનું ઉદ્ઘાટન કરશે. આજે અમદાવાદ એરપોર્ટ પહોંચ્યા બાદ તેઓ વડસર એરફોર્સ સ્ટેશન પહોંચ્યા છે. તેમની સાથે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ પણ ઉપસ્થિત છે. વડસર એરફોર્સ સ્ટેશન ખાતે તેઓ ઓપરેશન સેન્ટરનું ઉદ્ઘાટન કરશે. સેન્ટરની મુલાકાત બાદ તેઓ ગાંધીનગર રાજભવન ખાતે જશે.

આજથી ગુજરાતમાં 17 સપ્ટેમ્બર સુધીના પ્રવાસ દરમિયાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ગાંધીનગર-અમદાવાદ મેટ્રો, વન્દે ભારત મેન્ટ્રો ઉપરાંત મહાત્મા મંદિર ખાતે રિન્યુએબલ એનર્જી એક્સપોનું ઉદ્ઘાટન કરશે. આ ઉપરાંત અમદાવાદમાં પણ તેઓ વિવિધ લોકાર્પણ અને ખાતમૂર્હુત કરશે.

VIDEO | PM Modi (@narendramodi) arrives at Ahmedabad airport for his two-day visit to Gujarat.

During his Gujarat visit, PM Modi will inaugurate a metro train service as well as the 4th edition of Global Renewable Energy Investors Meet and Expo (RE-INVEST 2024).

