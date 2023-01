PM મોદીએ કર્ણાટકની જનતાને આપી 10 હજાર 800 કરોડની ભેટ

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આજે ​​(19 જાન્યુઆરી) કર્ણાટકના કોડકલ ખાતે સિંચાઈ, પીવાના પાણી અને રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ વિકાસ પ્રોજેક્ટને લગતી વિવિધ વિકાસ યોજનાઓનું ઉદ્ઘાટન અને શિલાન્યાસ કર્યું હતું. આ મહિનામાં મોદીની કર્ણાટકની આ બીજી મુલાકાત છે. આ પહેલા તેઓ રાષ્ટ્રીય યુવા મહોત્સવના ઉદ્ઘાટન માટે હુબલ્લી આવ્યા હતા અને આ દરમિયાન તેમણે રોડ શો પણ કર્યો હતો.

સત્તાધારી ભાજપ કર્ણાટકમાં મે મહિનામાં યોજાનારી વિધાનસભાની ચૂંટણીની તૈયારી કરી રહ્યું છે. તેણે કુલ 224માંથી ઓછામાં ઓછી 150 બેઠકો જીતવાનું લક્ષ્ય રાખ્યું છે. આવી સ્થિતિમાં વડાપ્રધાનની આ મુલાકાત મહત્વની છે. વડા પ્રધાને તમામ ઘરોમાં નળના પાણીના પુરવઠા દ્વારા સ્વચ્છ અને પર્યાપ્ત પીવાનું પાણી પૂરું પાડવાના તેમના વિઝનને અનુરૂપ જલ જીવન મિશન હેઠળ યાદગાર મલ્ટી-વિલેજ પીવાના પાણી પુરવઠા યોજનાનો શિલાન્યાસ પણ કર્યો હતો.

2.3 લાખ ઘરોને પીવાનું પાણી ઉપલબ્ધ થશે

આ પ્રસંગે કર્ણાટકના રાજ્યપાલ થાવરચંદ ગેહલોત, મુખ્યમંત્રી બસવરાજ બોમાઈ, કેન્દ્રીય મંત્રી ભગવંત ખુબા સહિત અનેક નેતાઓ હાજર રહ્યા હતા. આ યોજના હેઠળ 117 MLDનો જળ શુદ્ધિકરણ પ્લાન્ટ બનાવવામાં આવશે. આશરે રૂ. 2,050 કરોડના ખર્ચનો આ પ્રોજેક્ટ યાદગીર જિલ્લાના 700 થી વધુ ગ્રામીણ વસવાટો અને ત્રણ નગરોમાં લગભગ 2.3 લાખ ઘરોને પીવાનું પાણી પૂરું પાડશે.

Karnataka | When Jal Jeevan Mission started 3.5 years ago, out of 18 crore rural households only 3 crore rural households had a tap water connection. Today, about 11 crore rural families in the country are getting tap water: PM Modi in Yadgiri pic.twitter.com/3k6bCGizju — ANI (@ANI) January 19, 2023

આ કાર્યક્રમ દરમિયાન, વડાપ્રધાને નારાયણપુર લેફ્ટ બેંક કેનાલ-એક્સ્ટેંશન રિનોવેશન એન્ડ મોર્ડનાઇઝેશન પ્રોજેક્ટ (NLBC-ERM)નું પણ ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું. 10,000 ક્યુસેકની કેનાલ વહન કરવાની ક્ષમતા સાથે, આ પ્રોજેક્ટ કમાન્ડ એરિયાના 4.5 લાખ હેક્ટરને સિંચાઈ કરી શકે છે અને કલબુર્ગી, યાદગીર અને વિજયપુર જિલ્લાના 560 ગામોના ત્રણ લાખથી વધુ ખેડૂતોને ફાયદો થશે.