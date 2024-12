મહાપરિનિર્વાણ દિવસ પર આંબેડકરને શ્રદ્ધાંજલિ, PM મોદી અને ખડગેની મુલાકાત

નવી દિલ્હી: સંસદ ભવનના લૉનમાં 69મા મહાપરિનિર્વાણ દિવસ નિમિત્તે ડૉ.બી.આર.આંબેડકરને શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, ઉપરાષ્ટ્રપતિ જગદીપ ધનખડ, પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ, કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે અને લોકસભા સ્પીકર ઓમ બિરલાએ શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી. આ દરમિયાન પીએમ મોદી અને ખડગેએ એકબીજાને ખાસ રીતે આવકાર્યા હતા. બંનેએ એકબીજા સાથે હાથ મિલાવ્યા હતા અને સાથે હસતા જોવા મળ્યા હતા.

પીએમ મોદીએ શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી

આ પહેલા શુક્રવારે વડાપ્રધાન મોદીએ બંધારણના ઘડવૈયા બાબાસાહેબ ભીમરાવ આંબેડકરને તેમની પુણ્યતિથિ પર શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી. તેમણે કહ્યું કે આજે જ્યારે દેશ તેમના યોગદાનને યાદ કરી રહ્યો છે, ત્યારે તેઓ ફરી એકવાર તેમના વિઝનને સાકાર કરવાની તેમની પ્રતિબદ્ધતાનો પુનરોચ્ચાર કરે છે.

શું કહ્યું પીએમ મોદીએ?

On Mahaparinirvan Diwas, we bow to Dr. Babasaheb Ambedkar, the architect of our Constitution and a beacon of social justice.

Dr. Ambedkar’s tireless fight for equality and human dignity continues to inspire generations. Today, as we remember his contributions, we also reiterate… pic.twitter.com/b6FkWCj8Uh

— Narendra Modi (@narendramodi) December 6, 2024