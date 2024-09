ભારતે પેરિસ પેરાલિમ્પિક્સમાં 29 મેડલ જીત્યા… ટોક્યોનો રેકોર્ડ તોડ્યો

પેરિસ પેરાલિમ્પિક્સ 2024માં ભારતની સફર સમાપ્ત થઈ ગઈ છે. 8 સપ્ટેમ્બરે પૂજા ઓઝા કેનો સ્પ્રિન્ટમાં મહિલાઓની KL1 200m ફાઇનલમાં ક્વોલિફાય કરી શકી ન હતી. વર્તમાન ગેમ્સમાં ભારતની આ છેલ્લી ઈવેન્ટ હતી. જો જોવામાં આવે તો પેરિસ પેરાલિમ્પિક્સમાં ભારતે ખૂબ જ સારું પ્રદર્શન કર્યું હતું. આ વખતે ભારતે રેકોર્ડ 29 મેડલ જીત્યા છે. જેમાં 7 ગોલ્ડ, 9 સિલ્વર અને 13 બ્રોન્ઝ મેડલ સામેલ છે. મેડલ ટેલીમાં ભારત 18માં નંબર પર છે. ભારતે સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ, દક્ષિણ કોરિયા, બેલ્જિયમ અને આર્જેન્ટિના જેવા દેશોને મેડલ ટેલીમાં પાછળ છોડી દીધા છે.

