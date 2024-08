ભારતને પેરિસ પેરાલિમ્પિક્સમાં પાંચમો મેડલ મળ્યો

ભારતની રૂબીના ફ્રાન્સિસે પેરિસ પેરાલિમ્પિક્સમાં બ્રોન્ઝ જીતીને ભારતને તેનો પાંચમો મેડલ અપાવ્યો હતો. રૂબીનાએ મહિલાઓની 10 મીટર એર પિસ્તોલ SH1 ઈવેન્ટમાં આ મેડલ જીત્યો હતો. આ પહેલા ભારતને શૂટિંગમાં વધુ ત્રણ મેડલ મળ્યા છે. તમને જણાવી દઈએ કે રૂબીના પિસ્તોલ ઈવેન્ટમાં મેડલ જીતનારી પ્રથમ ભારતીય મહિલા પેરા-શૂટિંગ એથ્લેટ બની ગઈ છે. રૂબીનાએ ફાઇનલમાં 211.1 પોઇન્ટ મેળવીને બ્રોન્ઝ મેડલ કબજે કર્યો હતો.

And that’s medal no. 5⃣ for 🇮🇳 at #ParisParalympics2024🤩🤩

Rubina Francis’ magic prevails, she claims a #Bronze🥉in #ParaShooting P2 – Women’s 10m Air Pistol SH1 event with a score of 211.1🥳🤩

She becomes 1st Indian female para-shooting athlete to win a medal in Pistol event.… pic.twitter.com/fieVplKhMD

— SAI Media (@Media_SAI) August 31, 2024