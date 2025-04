અભિનંદનના પોસ્ટર લઈને ગળું કાપવાના ઈશારા

એક પાકિસ્તાની રાજદ્વારીએ પહેલગામમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલા સામે લંડનમાં પાકિસ્તાની દૂતાવાસની બહાર વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહેલા લોકોના ગળા કાપી નાખવાની ધમકી આપી છે. આ પછી, ત્યાં હાજર લોકો અને સોશિયલ મીડિયા પર ગુસ્સો જોવા મળ્યો. અહેવાલો અનુસાર, લંડનમાં પાકિસ્તાન દૂતાવાસમાં સંરક્ષણ એટેચી તરીકે કામ કરતા તૈમૂર રાહતને ધમકીભર્યા ઈશારા કરતા કેમેરામાં કેદ કરવામાં આવ્યા હતા.

He’s not an ordinary Pakistani, but a Pakistani diplomat.

They threatened the people who were protesting outside Pakistan High Commission in London. And more importantly, note that ‘slit-your-throat’ gesture with Abhinandan’s poster.

From top to bottom, they’re all Jihadis. pic.twitter.com/9OFi61SZ1X

