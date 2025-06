USમાં  આર્મી ચીફ મુનિરની રેવડી દાણાદાણઃ પાકિસ્તાનીઓ દ્વારા વિરોધ-પ્રદર્શન

વોશિંગ્ટન ડીસી: અમેરિકાના આમંત્રણ પર વોશિંગ્ટન પહોંચેલા પાકિસ્તાનના સેનાપ્રમુખ જનરલ અસીમ મુનિરની રેવડી દાણાદાણ થઈ છે. વોશિંગ્ટનમાં દરજનો પાકિસ્તાની-અમેરિકન નાગરિકોએ જનરલ અસીમ મુનિરના વિરોધમાં તીવ્ર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું. પાકિસ્તાની પ્રદર્શનકારોએ અમેરિકન સેના પરેડ દરમિયાન મુનિરનો વિરોધ કર્યો હતો અને ભારે સૂત્રોચ્ચાર પણ કર્યો હતો.

હમણાં જ ફીલ્ડ માર્શલ બનેલા અસીમ મુનિર અમેરિકા સાથેના સંબંધોને વધુ મજબૂત બનાવવા પ્રયત્નશીલ છે. તેઓ ઈચ્છે છે કે અમેરિકા પાછલા દાયકામાં મળેલી એવી જ છૂટછાટો ફરી આપે. અમેરિકન સૈન્ય અને રાજકીય અધિકારીઓના તાજેતરનાં નિવેદનો પણ પાકિસ્તાનને પ્રોત્સાહન આપતાં હોય એવું લાગ્યું છે. થોડા દિવસો પહેલાં જ અમેરિકન સેન્ટ્રલ કમાન્ડના પ્રમુખ માઈકલ કુરિલાએ યુએસ હાઉસ આર્મ્ડ સર્વિસિઝ કમિટીમાં કહ્યું હતું કે પાકિસ્તાન સાથેના સંબંધો મહત્વના છે.

બીજી બાજુ, મુનિર માટે સૌથી મોટી મુશ્કેલી એ છે કે જો પાકિસ્તાન ઈઝરાયલના વિરોધમાં ખુલ્લેઆમ ઈરાનને સહાય આપે છે અને સૈન્ય સપોર્ટ આપે છે તો અમેરિકા નારાજ થઈ શકે છે. ભલે અમેરિકાએ ઈઝરાયલી હુમલાઓ માટે ઈરાનની મંજૂરી ન આપી હોય, પણ તે આ સંઘર્ષમાં પૂરેપૂરી રીતે તેલ અવિવનો સૌથી નજીકનો સહયોગી છે. રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પણ જણાવ્યું હતું કે આ સંઘર્ષમાં અમેરિકા ઈઝરાયલની સાથે ઊભું છે. તેમણે અગાઉ તહેરાનને ચેતવણી આપી હતી કે જો અમેરિકાએ કોઈ પણ રીતે હુમલો સહન કર્યો તો એણે ગંભીર પરિણામો ભોગવવાં પડશે.

ICYMI: Pakistani-Americans Protested General Asim Munir In Washington DC 🇺🇸, Coinciding With His Visit For Trump’s 250 Anniversary Of The US Army Parade

📹 @PTIOfficialUSA pic.twitter.com/rA5EEO1hMB

— RT_India (@RT_India_news) June 17, 2025