Champions Trophy : કરાચીમાં ન્યૂઝીલેન્ડે પાકિસ્તાનને હરાવ્યું

લગભગ 3 દાયકા પછી, ICC ટુર્નામેન્ટ પાકિસ્તાનમાં પાછી આવી પરંતુ તે પાકિસ્તાની ટીમ અને તેના ચાહકો માટે એક દુઃસ્વપ્ન સાબિત થયું. બુધવાર, 19 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થયેલી ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2025 ની પહેલી જ મેચમાં યજમાન પાકિસ્તાનને ન્યુઝીલેન્ડ સામે કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. ટોમ લેથમ અને વિલ યંગે સદી ફટકારીને ન્યૂઝીલેન્ડને 320 રનનો વિશાળ સ્કોર બનાવવામાં મદદ કરી, પરંતુ પાકિસ્તાનની ધીમી અને બિનઅસરકારક બેટિંગને કારણે તેઓ માત્ર 260 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયા અને 60 રનથી હારી ગયા.

Clinical New Zealand down Pakistan in #ChampionsTrophy 2025 opener 👏 #PAKvNZ 📝: https://t.co/E5MS83KLLA pic.twitter.com/JpcqY5664Q

ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી માટે પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે કરાચીના નેશનલ સ્ટેડિયમને ફરીથી બનાવવા માટે કરોડો રૂપિયા ખર્ચ્યા હતા. પાકિસ્તાની ચાહકો ચમકતા નવા સ્ટેડિયમમાં તેમની ટીમ પાસેથી શાનદાર પ્રદર્શનની અપેક્ષા રાખતા હતા, પરંતુ 8 કલાક લાંબી મેચમાં તેમણે મેદાન પર જે જોયું તે ભૂતકાળના યુગનું ક્રિકેટ હતું. આ મેચની પહેલી 10 ઓવર સિવાય, પાકિસ્તાની ટીમ આગામી 88 ઓવર સુધી ન્યુઝીલેન્ડથી પાછળ રહી ગઈ હોય તેવું લાગતું હતું.

What a way to start the #ChampionsTrophy 💯

Tom Latham’s match-winning ton gets him the @aramco POTM award 🎖️ pic.twitter.com/AcFBMaPYwL

— ICC (@ICC) February 19, 2025