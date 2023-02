‘અમારું ધનુષ્ય ચોરાઈ ગયું છે પણ માનુષ અમારી સાથે છે’ – ઉદ્ધવ ઠાકરે

મહારાષ્ટ્રના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી ઉદ્ધવ ઠાકરેએ ફરી એકવાર શિવસેનાના નામ અને ચિહ્નને લઈને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ચૂંટણી પંચ પર નિશાન સાધ્યું છે. શિવસેનાના ચૂંટણી ચિન્હનો ઉલ્લેખ કરતાં તેમણે કહ્યું કે, અમારું ધનુષ ચોરાઈ ગયું છે પરંતુ માનુષ અમારી સાથે છે. મુંબઈમાં ઉદ્ધવ ઠાકરેએ તેમના સમર્થકોને કહ્યું, “તેમણે જે રીતે ધનુષ અને તીર લીધું છે, તે જ રીતે તે મશાલ પણ લઈ જવાનો પ્રયાસ કરશે.” જનતાને આહ્વાન કરતા ઠાકરેએ કહ્યું કે મશાલ પર લડવા માટે હિંમત બતાવવી પડશે. ચૂંટણી પ્રતીક. શિવસેના (ઉદ્ધવ બાળાસાહેબ ઠાકરે) પ્રમુખે ફરી એકવાર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ચૂંટણી પંચ સામે ગુસ્સો વ્યક્ત કર્યો છે. તેમણે કહ્યું, “અત્યાર સુધી જે નથી થયું તે વડાપ્રધાનના ગુલામ ચૂંટણી પંચ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે.” આ સાથે, તેમણે ચેતવણી આપી કે “શિવસૈનિકોએ ધીરજ રાખી છે, હવે તેનો અંત જોશો નહીં”.

Thieves were given the holy 'bow & arrow', similarly the 'torch' (mashaal) can be taken away. I challenge them – if they're men, come in front us even with the stolen 'bow & arrow', we'll contest election with the 'torch'. This is our test, the battle has begun: Uddhav Thackeray pic.twitter.com/7jocQAEQ1d

‘બધાએ આજથી જ ચૂંટણીની તૈયારી શરૂ કરી દેવી જોઈએ’

ઉદ્ધવ ઠાકરેએ તેમના કાર્યકરો અને સમર્થકો સમક્ષ વહેલી ચૂંટણીની સંભાવના વ્યક્ત કરી હતી. જણાવી દઈએ કે મુંબઈમાં BMCની ચૂંટણી ઘણા સમયથી અટવાયેલી છે. ચૂંટણી પંચના નિર્ણય સમયે અને તેના મૂળમાં ઠાકરે બીએમસી ચૂંટણીનું નામ લઈ ચૂક્યા છે. શુક્રવારે તેમણે કહ્યું હતું કે હવે BMC ચૂંટણી યોજાશે.

I'd like to say that they want the face of Balasahev Thackeray, they want the election symbol but not the family of Shiv Sena. PM Narendra Modi needs the mask of Balasaheb Thackeray to come to Maharashtra. People of the state know which face is real & which isn't:Uddhav Thackeray pic.twitter.com/UXP51HSF2M

— ANI (@ANI) February 18, 2023