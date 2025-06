દેશભક્તિ મુદ્દે સલમાન ખુરશીદે કોંગ્રેસને લીધી આડે હાથ

નવી દિલ્હીઃ કોંગ્રેસના નેતા સલમાન ખુરશીદે સોમવારે રાજકીય નિષ્ઠાઓને લઈને “ઘરના લોકો”- કોંગ્રેસીઓને કડક સંદેશ આપ્યો હતો, જોકે જમ્મુ-કશ્મીરમાં આટિકલ 370 પર તેમની તાજેતરના ટિપ્પણીથી તેમની પાર્ટીમાં અસ્વસ્થતા વધી હતી છે. ખુરશીદે ભારતના રાજકીય વિભાજન પર ચિંતા વ્યક્ત કરી છે.

ખુરશીદ આતંકવાદ સામે ભારતની એકતાને દ્રઢપણે રજૂ કરવા માટે એક સર્વપક્ષી પ્રતિનિધિમંડળ સાથે વિદેશ પ્રવાસે છે. વરિષ્ઠ રાજકારણી અને પૂર્વ વિદેશ મંત્રી ખુરશીદ હાલ JDUના સાંસદ સંજય કુમાર ઝા દ્વારા નેતૃત્વ પામતા સર્વપક્ષી સંસદીય જૂથના હિસ્સા તરીકે પૂર્વ એશિયામાં છે.

When on mission against terrorism, to carry India’s message to the world, it’s distressing that people at home are calculating political allegiances. Is it so difficult to be patriotic?

— Salman Khurshid (@salman7khurshid) June 2, 2025