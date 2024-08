ઓલિમ્પિક : ભારતે 52 વર્ષ બાદ હોકીમાં આ કારનામું કર્યું

ભારતે સતત બીજી ઓલિમ્પિક ગેમ્સમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો છે. ટીમ ઈન્ડિયાએ પેરિસ ઓલિમ્પિક 2024ની બ્રોન્ઝ મેડલ મેચમાં સ્પેનને 2-1થી હરાવીને ઈતિહાસ રચ્યો છે. તમને જણાવી દઈએ કે ભારતે 2020 ટોક્યો ઓલિમ્પિકમાં પણ બ્રોન્ઝ મેડલ કબજે કર્યો હતો. છેલ્લા 52 વર્ષમાં આ પ્રથમ વખત છે જ્યારે ભારતે સતત બે ઓલિમ્પિક ગેમ્સમાં મેડલ જીત્યા છે. સ્પેન સામેની મેચની વાત કરીએ તો ભારત તરફથી કેપ્ટન હરમનપ્રીત સિંહે બંને ગોલ કર્યા હતા. તેણે બે વખત પેનલ્ટી કોર્નરને ગોલમાં પરિવર્તિત કર્યા.

The boys have done it 🏑🥉

Congratulations to the Indian Men’s Hockey team on putting up a fabulous play at the #Paris2024 and securing a Bronze by defeating Spain 2-1.

With back to back medals in Olympics, the Indian hockey renaissance is truly an inspiring story.… pic.twitter.com/lEz4Jcxhv1

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 8, 2024