પછાત વર્ગ માટે અનામત 50ની જગ્યાએ 65 ટકા કરવા નીતિશ કુમારનો પ્રસ્તાવ

બિહારના સીએમ નીતિશ કુમારે મંગળવારે વિધાનસભામાં અનામતનો વ્યાપ વધારવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો. નીતિશ કુમારે બિહારમાં અનામત 50 થી વધારીને 65 ટકા કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો. EWS ના 10 ટકા આરક્ષણ સહિત, તે 75 ટકા થશે. આ પહેલા વિધાનસભામાં જાતિ આધારિત વસ્તીગણતરી પર બોલતા સીએમ નીતિશ કુમારે કહ્યું હતું કે આ કામ સંપૂર્ણપણે વૈજ્ઞાનિક રીતે કરવામાં આવ્યું છે, કેટલીક જાતિઓની સંખ્યા વધવા કે ઘટવા પર જે પ્રશ્ન ઉઠાવવામાં આવી રહ્યો છે તે ખૂબ જ બોગસ છે.

VIDEO | “When all this (caste-based survey) started in 1930, then British were ruling the country. Later, caste census was stopped. We have demanding from the very beginning (for nationwide caste census). You (referring to the opposition) should remember that we

– 9 parties -… pic.twitter.com/8V5ncPjjKr

— Press Trust of India (@PTI_News) November 7, 2023