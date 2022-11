વન-ડે સિરીઝમાં ન્યુઝીલેન્ડે ભારતને 1-0થી હરાવ્યું, ત્રીજી મેચ વરસાદના પગલે રદ્દ

ન્યૂઝીલેન્ડે ભારતને 3 વનડે શ્રેણીમાં 1-0 થી હરાવ્યું છે . શ્રેણીની ત્રીજી અને છેલ્લી મેચ ક્રાઈસ્ટચર્ચમાં રમાઈ હતી . પરંતુ વરસાદના કારણે આ મેચ રદ કરવામાં આવી હતી . પ્રથમ બેટિંગ કરતા ભારતે 47.3 ઓવરમાં 220 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો . જવાબમાં ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમ 18 ઓવરમાં માત્ર 104 રન જ બનાવી શકી હતી . દરમિયાન , વરસાદ શરૂ થયો અને મેચ રદ કરવામાં આવી . સિરીઝની પ્રથમ મેચ ન્યૂઝીલેન્ડે જીતી હતી . જ્યારે આ પછી વરસાદના કારણે બે મેચ રદ્દ થઈ હતી . આ શ્રેણીમાં ટીમ ઈન્ડિયાની ઘણી ખામીઓ સામે આવી હતી .

