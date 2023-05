દિલ્હી મર્ડર કેસનો નવો વીડિયો સામે આવ્યો

દેશને હચમચાવી દેનાર દિલ્હીના શાહબાદ ડેરી હત્યાકાંડનો મંગળવારે એક નવો વીડિયો સામે આવ્યો છે. આ વીડિયોમાં આરોપી સાહિલ હત્યા પહેલા ઘટના સ્થળે ફરતો જોવા મળે છે. પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, જ્યારે સાહિલને હત્યાના સીસીટીવી બતાવવામાં આવ્યા ત્યારે તેણે કબૂલાત કરી હતી કે, વીડિયોમાં દેખાતો છોકરો હું છું, મેં છોકરીની હત્યા કરી છે. આ વીડિયોમાં સાહિલ સાથે અન્ય એક યુવક જોવા મળી રહ્યો છે. બંને વાત કરતા જોવા મળી રહ્યા છે. પીડિતા અને સાહિલ બંને એકબીજાને ત્રણ વર્ષથી ઓળખતા હતા. બંને એકબીજાના ઈન્સ્ટા એકાઉન્ટને પણ ફોલો કરતા હતા. છોકરી જાણતી હતી કે સાહિલનું પૂરું નામ ‘સાહિલ ખાન’ છે. સાહિલે રવિવારે (28 મે) રાત્રે આ હત્યા કરી હતી.

