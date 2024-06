NEET પેપર લીક મુદ્દે શિક્ષણ મંત્રીએ આપ્યું નિવેદન

કેન્દ્રીય શિક્ષણ પ્રધાન ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને શનિવારે NEET સહિતની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓના વિવાદ પર કોંગ્રેસ પર નિશાન સાધ્યું હતું. કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રીએ આરોપ લગાવ્યો કે કોંગ્રેસ NEET મુદ્દે ચર્ચા કરવા માંગતી નથી, તેઓ તેનાથી ભાગી રહી છે. તેમણે કહ્યું કે, કોંગ્રેસ માત્ર અરાજકતા અને સરકારી તંત્રના કામકાજમાં અવરોધ ઊભો કરવા માંગે છે. કોંગ્રેસ જે મુદ્દે ચર્ચા કરવા માંગે છે તેના પર પ્રમુખે પોતે વાત કરી છે. સરકાર વતી મેં સ્પષ્ટ કહ્યું કે અમે તેઓ છે. કોઈપણ પ્રકારની ચર્ચા માટે તૈયાર છે, પરંતુ કોંગ્રેસ વિદ્યાર્થીઓના મુદ્દા પર વાત કરવા માંગતી નથી તેઓ અરાજકતા અને ભ્રમ પેદા કરવા માંગે છે જેથી મુદ્દો સળગતો રહે.

VIDEO | “Congress doesn’t want any discussion. It wants to run away from discussion. Their only intention is to create chaos, confusion and create obstacle in the smooth functioning of the entire institutional mechanism,” says Union minister Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) over… pic.twitter.com/EmIoCuyvdt

— Press Trust of India (@PTI_News) June 29, 2024