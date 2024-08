તાજમહલમાં બે યુવકોએ ચઢાવ્યું ગંગાજળ

નવી દિલ્હીઃ તાજમહેલમાં હિન્દુ મહાસભાના બે યુવાનોએ મુખ્ય ગુંબજ પર ગંગાજળ ચઢાવ્યું હતું. એ સાથે તેમણે બમ-બમ ભોલે અને હર-હર મહાદેવનો સૂત્રોચ્ચાર પણ કર્યો હતો. યુવકોએ તાજમહેલમાં ગંગાજળ ચઢાવવાનો વિડિયો પણ બનાવ્યો હતો. તેમણે દીવાલ પર ઓમનું સ્ટિકર પણ લગાવ્યું હતું.

અખિલ ભારત હિન્દુ મહાસભાનો દાવો છે કે તાજમહેલમાં કાર્યકર્તાઓએ ગંગાજળ ચઢાવ્યું હતું.આ બે યુવકો પાણીની બોટલમાં ગંગાજળ ભરીને આવ્યા હતા. મુમતાઝની મુખ્ય કબર પાસે ભોંયરાના દરવાજા પર એક યુવકે ગંગાજળ ચઢાવ્યું હતું. તાજમહેલમાં ક્યારેક હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરવામાં આવે છે તો ક્યારેક નમાજ અદા કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે છે.

જોકે CISFએ આ યુવકોને તાજગંજ પોલીસને હવાલે કર્યા હતા. DCP સિટી સૂરજ રાયે જણાવ્યું હતું કે બે યુવકોએ બોટલમાં ગંગાજળ તાજમહેલ પર ચઢાવવાની વાત કરી હતી, પણ એની પુષ્ટિ નથી થઈ કે એ બોટલમાં ગંગાજળ હતું કે પાણી. પોલીસ આ મામલે તપાસ કરી રહી છે.

CISF has taken into custody Akhil Bharatiya Hindu Mahasabha workers ‘Vinesh and Shyam’ on the charge of offering Gangajal on the grave inside the Taj Mahal. He had gone to sprinkle Gangajal on his sister and brother-in-law.

These people had entered with water in a Bisleri bottle pic.twitter.com/DTO7l00yMP

