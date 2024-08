EDએ DMK MPની વિરુદ્ધ ફટકાર્યો રૂ. 908 કરોડનો દંડ

નવી દિલ્હીઃ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે (EDએ) DMK સાંસદ એસ જગતારચકનની વિરુદ્ધ મોટી કાર્યવાહી કરી છે. EDએ સાંસદ અને તેમના પરિવારના સભ્યોની વિરુદ્ધ વિદેશી કરન્સીના નિયમોના ઉલ્લંઘનથી સંબંધિત કેસમાં રૂ. 908 કરોડનો દંડ ફટકાર્યો છે.

એજન્સીએ એક નિવેદન જારી કરીને કહ્યું છે કે સપ્ટેમ્બર, 2020માં જપ્ત કરવામાં આવેલી રૂ. 89.19 કરોડની સંપત્તિને ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (FEMA)ના આદેશ પછી જપ્ત કરી લેવામાં આવ્યા છે. એ આદેશ ફેમાએ 26 ઓગસ્ટે જારી કર્યો હતો. 76 વર્ષીય એસ જગતારચકન તામિલનાડુની અરાક્કોનમ લોકસભા સીટનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. આ સંપત્તિઓની કિંમત રૂ. 89.19 કરોડ છે. અને સાંસદ અને પરિવાર પર રૂ. 908 કરોડનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે.

ED, Chennai had conducted investigation under FEMA against Jagathrakshakan, a businessman from Tamil Nadu and Member of Parliament, his family members and related Indian entity.

— ED (@dir_ed) August 28, 2024