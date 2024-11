જમ્મુ-કાશ્મીર વિધાનસભામાં પક્ષ-વિપક્ષના સભ્યો વચ્ચે મારામારી

શ્રીનગરઃ જમ્મુ અને કાશ્મીર વિધાનસભામાં પાંચ દિવસના સત્રનો પ્રારંભ હંગામા સાથે થયો હતો. વિધાનસભામાં ખતમ થઈ ચૂકેલા આર્ટિકલ 370ને લઈને હંગામો જારી છે આજે વિધાનસભામાં વિધાનસભ્યો વચ્ચે મારામારી પણ થઈ હતી. હજી એક દિવસ પહેલાં જ આર્ટિકલ 370 મુદ્દે પ્રસ્તાવ પસાર કરવામાં આવ્યો હતો. એ દરમ્યાન ભારે હંગામો થયો હતો. ભાજપે એનો વિરોધ કર્યો હતો.

જમ્મુ કાશ્મીર વિધાનસભામાં ગુરુવાર મોટી બબાલ થઈ હતી. કલમ 370ની વાપસીના મુદા પર પક્ષ અને વિપક્ષના ધારાસભ્યો વચ્ચે ઘર્ષણ થયું હતું. એનો વિડિયો સોશિયલ મિડિયા ઉપર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. જેમાં ધારાસભ્યો એકબીજાને ધક્કા મારતા દેખાય છે.

Massive ruckus in Jammu and Kashmir Assembly.

BJP Vs NC-PDP over Article 370 resolution. #jk #jammukashmir pic.twitter.com/6OdGt3RcAX

