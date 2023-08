BRICS સમિટ 2023: PM મોદી અને શી જિનપિંગ વચ્ચે ‘વાતચીત’ થઈ, જુઓ વીડિયો

બ્રિક્સ સમિટ 2023: વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગુરુવારે 15મી બ્રિક્સ સમિટ દરમિયાન તમામ સભ્ય નેતાઓ સાથે સંયુક્ત પત્રકાર પરિષદમાં ભાગ લીધો હતો અને તેમની સાથે વાતચીત કરી હતી. કોન્ફરન્સની શરૂઆત પહેલા પીએમ મોદી અને ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ વચ્ચે ટૂંકી વાતચીત થતી જોવા મળી હતી. ન્યૂઝ એજન્સીએ એક વીડિયો શેર કર્યો છે, જેમાં બંને નેતાઓ વાતચીત કરતા જોઈ શકાય છે. અગાઉ, બંને નેતાઓ બ્રિક્સ બિઝનેસ ફોરમની બેઠકમાં સાથે આવે તેવી અપેક્ષા હતી. જોકે, શી જિનપિંગ આ બેઠકમાં હાજર રહ્યા ન હતા. તેમણે તેમના સ્થાને ચીનના વાણિજ્ય પ્રધાન વાંગ વેન્ટાઓને મોકલ્યા. આ બેઠકને પીએમ મોદીએ સંબોધિત કરી હતી.

બંને નેતાઓ SCO ના મંચ પર જોવા મળ્યા હતા

અગાઉ બંને નેતાઓ 2022માં ઉઝબેકિસ્તાનના સમરકંદમાં આયોજિત શાંઘાઈ કોઓપરેશન ઓર્ગેનાઈઝેશન (SCO)ના એક મંચ પર જોવા મળ્યા હતા. તે સમયે પણ બંને નેતાઓ વચ્ચે કોઈ દ્વિપક્ષીય વાતચીત થઈ ન હતી. જો કે ગોગરા ઘર્ષણ પોઈન્ટ પર વિવાદ ઉકેલવાના પ્રયાસો વચ્ચે આ બેઠક થઈ હતી.

#WATCH | PM Modi and Chinese President Xi Jinping engage in a brief interaction at the 15th BRICS summit in Johannesburg pic.twitter.com/1yE3jstVfx

— ANI (@ANI) August 24, 2023