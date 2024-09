યુક્રેનને શસ્ત્રો મોકલવાના દાવા પર ભારતે આપી પ્રતિક્રિયા

રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ વચ્ચે ભારત પર મોટા આરોપો લાગ્યા છે, જેના પર ભારતીય વિદેશ મંત્રાલયની પ્રથમ પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે. રોઇટર્સના તાજેતરના અહેવાલમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે ભારતીય શસ્ત્રો યુક્રેન મોકલવામાં આવી રહ્યા છે. ભારતીય વિદેશ મંત્રાલયે ગુરુવારે રોઇટર્સના આ અહેવાલને નકારી કાઢ્યો હતો.

Our response to media queries on Reuters report on diversion of Indian Defence Exports to Ukraine:https://t.co/uvfgB8gF3f pic.twitter.com/3qIVU0W9YW

— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) September 19, 2024