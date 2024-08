ભારતના વિદેશ મંત્રીએ રાષ્ટ્રપતિ મુઈઝુ સાથે મુલાકાત કરી

ભારતના વિદેશ મંત્રી ડૉ. એસ. જયશંકર માલદીવની ત્રણ દિવસની મુલાકાતે છે. શનિવારે ડૉ. એસ. જયશંકરે માલદીવના રાષ્ટ્રપતિ મોહમ્મદ મુઈઝુ સાથે મુલાકાત કરી હતી. બેઠક દરમિયાન, જયશંકરે બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધોને મજબૂત કરવા માટે ભારતની પ્રતિબદ્ધતા પર ભાર મૂક્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે આનાથી બંને દેશોના લોકોને ફાયદો થશે. ગયા વર્ષે મોહમ્મદ મુઈઝુ માલદીવના રાષ્ટ્રપતિ તરીકે ચૂંટાયા હતા. રાષ્ટ્રપતિ બન્યા બાદ ભારત તરફથી આ પ્રથમ ઉચ્ચ સ્તરીય મુલાકાત છે.

Privileged to call on President Dr Mohamed Muizzu. Conveyed greetings of PM @NarendraModi.

Committed to deepen India-Maldives ties for the benefit of our people and the region.@MMuizzu pic.twitter.com/FSP1kqefbx

