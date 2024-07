PM મોદી આવતીકાલે ગૃહમાં રાહુલ ગાંધીને જવાબ આપશે

રાહુલ ગાંધીના નિવેદન પર લોકસભાની અંદર અને બહાર હોબાળો થયો હતો. ગૃહની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓએ વિપક્ષના નેતાના નિવેદન પર સવાલો ઉઠાવ્યા હતા, જ્યારે ગૃહની બહાર પણ ભાજપના નેતાઓએ રાહુલના નિવેદનનો ઉગ્ર વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. રાહુલ ગાંધીએ પોતાના સંબોધનમાં કહ્યું હતું કે શાસક પક્ષના નેતાઓ હિન્દુ નથી કારણ કે તેઓ હિંસા અને વિભાજનની રાજનીતિને પ્રોત્સાહન આપે છે. સંસદીય બાબતોના મંત્રી કિરેન રિજિજુએ કહ્યું છે કે વડાપ્રધાન મોદી મંગળવારે રાહુલ ગાંધીને જવાબ આપશે.

રાહુલ ગાંધીએ માફી માંગવી જોઈએ – જેપી નડ્ડા

એક તરફ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે આ એક ગંભીર મુદ્દો છે કારણ કે રાહુલ ગાંધીએ સમગ્ર હિન્દુ સમાજને હિંસક ગણાવ્યો છે. બીજી તરફ ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અને અન્ય મંત્રીઓએ પણ કોંગ્રેસના નેતાને માફી માંગવા કહ્યું છે. કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રી અને ભાજપ અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાએ પણ રાહુલ ગાંધી પર નિશાન સાધ્યું હતું. તેણે X પર લખ્યું, ‘રાહુલ ગાંધીએ તેમના નિવેદન માટે તરત જ માફી માંગવી જોઈએ. હિંદુઓ વિરુદ્ધ આવી નફરત બંધ થવી જોઈએ.’ જેપી નડ્ડાએ આગળ લખ્યું છે કે રાહુલ ગાંધીના નિવેદનથી સ્પષ્ટ થાય છે કે તેમનામાં માનવતા બાકી નથી. કેન્દ્રીય મંત્રીના કહેવા પ્રમાણે, રાહુલ ગાંધી ભલે પાંચમી વખત સાંસદ બન્યા હોય, પરંતુ તેઓ હજુ પણ સંસદીય નિયમોથી વાકેફ નથી.

The LoP BLATANTLY LIED on many counts including matters that concern our hardworking farmers and brave armed forces. He was duly fact checked by Union Ministers for FALSE claims on MSP and Agniveer. For his own cheap politics, he wont even spare our farmers and security forces. pic.twitter.com/oKcKrNI8WD

— Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) July 1, 2024