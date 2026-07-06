LPG ગ્રાહકો માટે મોટા સમાચાર, ગેસ સિલિન્ડર બુકિંગના નિયમો બદલાયા

July 2026 થી ઇન્ડેન (Indane), એચપી (HP) અને ભારત ગેસ (Bharat Gas) ના ગ્રાહકો માટે રસોઈ ગેસ બુકિંગ અને કનેક્શન સંબંધિત નિયમોમાં કેટલાક મોટા ફેરફારો અને સ્પષ્ટતાઓ જારી કરવામાં આવી છે. આ નવા નિયમો હેઠળ રિફિલિંગ અને કનેક્શન સરેન્ડર કરવા માટેની સમયસીમા નક્કી કરવામાં આવી છે, જેમાં 30 દિવસ, 25 દિવસ અને 45 દિવસનો નિયમ સૌથી મહત્વપૂર્ણ છે. જો તમે આ નિયમોનું ધ્યાન નહીં રાખો, તો તમારી ગેસ ડિલિવરી અટકી શકે છે.
શહેરી ગ્રાહકો માટે 25 દિવસનો નિયમ
જો તમે ભારતના કોઈ શહેરી વિસ્તાર (જેમ કે- દિલ્હી, મુંબઈ, બેંગલુરુ, કોલકાતા, નોઈડા, ગુરુગ્રામ વગેરે) માં રહો છો, તો તમે તમારા પ્રથમ ગેસ બુકિંગની તારીખથી 25 દિવસ પછી જ બીજા એલપીજી (LPG) સિલિન્ડરનું બુકિંગ કરાવી શકશો. March 2026 પહેલા આ સમયસીમા 21 દિવસની હતી, જેને હવે વધારીને 25 દિવસ કરી દેવામાં આવી છે. એટલે કે બે બુકિંગ વચ્ચે હવે 25 દિવસનું અંતર રાખવું ફરજિયાત છે.
ગ્રામીણ વિસ્તારો માટે 45 દિવસનો નિયમ
દેશના ગ્રામીણ વિસ્તારો, ગ્રામ પંચાયતો અને અંતરિયાળ ગામડાઓમાં રહેતા ગ્રાહકો માટે હવે 45 દિવસનો બુકિંગ ઇન્ટરવલ (સમયગાળો) નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. આનો અર્થ એ થયો કે ગ્રામીણ વિસ્તારોના ગ્રાહકો પહેલો સિલિન્ડર બુક કરાવ્યાના ઓછામાં ઓછા 45 દિવસ પછી જ બીજો સિલિન્ડર બુક કરી શકશે અને તેમને રિફિલિંગ માટે લાંબી રાહ જોવી પડશે.
શું છે 30 દિવસનો નિયમ?
સરકારના પ્રવાહી પેટ્રોલિયમ ગેસ (પુરવઠો અને વિતરણ નિયમન) સુધારા આદેશ, 2026 હેઠળ જો તમારા ઘરમાં પીએનજી (PNG – પાઇપવાળો ગેસ) કનેક્શન એક્ટિવ થઈ જાય છે, તો તેના 30 દિવસની અંદર તમારે તમારું હાલનું એલપીજી (ઇન્ડેન, ભારત કે એચપી) કનેક્શન સરેન્ડર એટલે કે બંધ કરાવવું અનિવાર્ય રહેશે.
ભવિષ્ય માટે સુરક્ષા અને ટ્રાન્સફર વાઉચર
30 દિવસની અંદર એલપીજી કનેક્શન સરેન્ડર કરવા પર સરકારે ગ્રાહકોને એક વિશેષ સુવિધા આપી છે. ગેસ એજન્સી તમને એક ટ્રાન્સફર વાઉચર જારી કરશે. ભવિષ્યમાં જો તમે કોઈ એવા વિસ્તારમાં શિફ્ટ થાઓ છો જ્યાં PNG ની સુવિધા નથી, તો તમે આ જ વાઉચર બતાવીને કોઈ પણ વધારાના ખર્ચ વિના તમારું એલપીજી કનેક્શન ફરીથી ચાલુ (Restore) કરાવી શકો છો.
કમર્શિયલ સિલિન્ડર સસ્તા થયા, ઘરેલુ ગેસના ભાવ યથાવત
July 2026 માં કમર્શિયલ અને 5 કિલોવાળા FTL સિલિન્ડરોની કિંમતોમાં રૂ. 173 થી લઈને રૂ. 183.50 સુધીનો મોટો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે. આ ઘટાડા બાદ દિલ્હીમાં 19 કિલોનો કમર્શિયલ સિલિન્ડર રૂ. 3,113.50 થી ઘટીને રૂ. 2,930 નો થઈ ગયો છે, જ્યારે મુંબઈમાં તેની કિંમત હવે રૂ. 2,885.50 થઈ ગઈ છે.
બીજી તરફ, સામાન્ય જનતાના ઘરોમાં વપરાતા 14.2 કિલોગ્રામના ઘરેલુ ગેસ સિલિન્ડરની કિંમતોમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. દિલ્હીમાં તે હજુ પણ રૂ. 942, કોલકાતામાં રૂ. 968, મુંબઈમાં રૂ. 941.50 અને ચેન્નઈમાં રૂ. 957.50 પ્રતિ સિલિન્ડરના ભાવે મળી રહ્યો છે.