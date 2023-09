2000 રૂપિયાની નોટ બદલવાની છેલ્લી તારીખ લંબાવવામાં આવી

જો તમે અત્યાર સુધી રૂ. 2000ની નોટ બદલી શક્યા નથી તો તમારા માટે સારા સમાચાર છે. રિઝર્વ બેન્કે તમને મોટી રાહત આપી છે. સેન્ટ્રલ બેંકે હવે 2000 રૂપિયાની નોટ બદલવાની સમયમર્યાદા 7 ઓક્ટોબર સુધી લંબાવી છે. આ સાથે હવે લોકોને નોટો બદલવા માટે એક સપ્તાહનો વધારાનો સમય મળ્યો છે. અગાઉ રિઝર્વ બેંકે 2000 રૂપિયાની નોટ જમા કરવા અથવા બદલવા માટે 30 સપ્ટેમ્બર એટલે કે આજ સુધીનો સમય આપ્યો હતો. એવી અટકળો હતી કે રિઝર્વ બેન્ક સમયમર્યાદા લંબાવી શકે છે. ખાસ કરીને એનઆરઆઈને 2000 રૂપિયાની નોટ બદલવા માટે વધારાનો સમય આપવાની માંગ કરવામાં આવી હતી. રિઝર્વ બેંકના તાજેતરના પગલાથી એવા લોકો માટે મોટી રાહત થઈ છે જેઓ કોઈ કારણોસર બેંકોમાં 2000 રૂપિયાની નોટ જમા કરાવી શકતા ન હતા અને બદલી પણ શકતા ન હતા.

Rs 2,000 notes shall continue to be legal tender even after Oct 7, but can be exchanged only at RBI offices, says Central bank

