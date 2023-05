કર્ણાટક ચૂંટણી: સાર્વભૌમત્વના નિવેદન પર કોંગ્રેસ મુશ્કેલીમાં, EC એ ખડગેને નોટિસ મોકલી

ભારતના ચૂંટણી પંચે સોમવારે કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેને કર્ણાટક રાજ્યની સાર્વભૌમત્વ પરના તેમના નિવેદનનો ખુલાસો કરવા નોટિસ મોકલી છે. ચૂંટણી પંચમાં ફરિયાદ નોંધાવતી વખતે ભાજપે કહ્યું હતું કે કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા સોનિયા ગાંધીએ કર્ણાટક રાજ્યની કથિત ‘સાર્વભૌમત્વ’ પર ટિપ્પણી કરી હતી. તેના પર ચૂંટણી પંચે આ નોટિસ જાહેર કરી છે.

ભાજપ વતી કેન્દ્રીય મંત્રી ભૂપેન્દ્ર યાદવના નેતૃત્વમાં એક પ્રતિનિધિમંડળે દિલ્હીમાં ચૂંટણી પંચ સમક્ષ એક મેમોરેન્ડમ રજૂ કર્યું છે. ભાજપે સોમવારે ચૂંટણી પંચમાં ફરિયાદ દાખલ કરીને સોનિયા ગાંધી સામે કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે. ભાજપે આ ટિપ્પણી માટે સોનિયા ગાંધીને જવાબદાર ઠેરવ્યા છે.

પાર્ટીએ તેમની સામે એફઆઈઆરની માંગ કરી છે. ચૂંટણી પંચના નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે પંચે કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેને નોટિસ મોકલીને સ્પષ્ટતા કરવા અને નિવેદનને સુધારવા માટે કહ્યું છે. આ નોટિસ સોશિયલ મીડિયા પર કરવામાં આવેલી પોસ્ટ પર મોકલવામાં આવી છે, જેને કોંગ્રેસના સત્તાવાર એકાઉન્ટથી શેર કરવામાં આવી છે.

#KarnatakaAssemblyElection2023 | Election Commission of India issues notice to Karnataka BJP president in the context of a complaint received from Congress that BJP published an advertisement on 8th May 2023 making some specific claims about the Congress party. pic.twitter.com/tBK2r9g4Vg — ANI (@ANI) May 8, 2023



પક્ષની માન્યતા રદ કરવાની માંગ

ભાજપના પ્રતિનિધિ મંડળે ફરિયાદમાં આરોપ લગાવ્યો છે કે કર્ણાટક સમગ્ર ભારતનું અભિન્ન અંગ છે. અને સભ્ય રાષ્ટ્રની સાર્વભૌમત્વની રક્ષા કરવાનો કોલ એ અલગતાનો કોલ છે અને તે ખતરનાક અને હાનિકારક પરિણામોથી ભરપૂર છે. પત્રકારો સાથે વાત કરતા, ફરિયાદ કરવા ગયેલા પ્રતિનિધિમંડળના સભ્ય તરુણ ચુગે પીપલ રિપ્રેઝન્ટેશન એક્ટને ટાંકીને કહ્યું કે કોંગ્રેસ પાર્ટીની માન્યતા રદ થવી જોઈએ.

Congress parliamentary party chairperson Sonia Gandhi’s ‘Karnataka sovereignty’ remark | Election Commission of India issues a letter to Congress president to provide clarification and take rectification measures in respect of the social media post which has been put up on the… pic.twitter.com/dOJhX2SU9F — ANI (@ANI) May 8, 2023



ભાજપે ચૂંટણી પંચને પોતાની ફરિયાદમાં કોંગ્રેસના ટ્વીટના સ્ક્રીનશોટ મોકલ્યા છે. વિપક્ષી પાર્ટીએ એક ટ્વિટમાં લખ્યું છે કે CPP અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધીએ 6.5 કરોડ કન્નડીગાઓને કડક સંદેશ આપ્યો છે. કોંગ્રેસ કર્ણાટકની પ્રતિષ્ઠા, સાર્વભૌમત્વ અને અખંડિતતા માટે કોઈને ખતરો ઉભો કરવા દેશે નહીં.



PM એ મુદ્દો ઉઠાવ્યો

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પણ તેમની જાહેર રેલીમાં આ મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો, તેમણે રેલીમાં કોંગ્રેસ પર નિશાન સાધ્યું હતું અને કહ્યું હતું કે કોંગ્રેસ કર્ણાટકને ભારતથી અલગ કરવાની રાજનીતિ કરી રહી છે. પીએમ મોદીએ આરોપ લગાવ્યો કે ટુકડે-ટુકડે ગેંગ (રાષ્ટ્રવિરોધી તત્વો)નો રોગ કોંગ્રેસના ટોચના સ્તરે પહોંચી ગયો છે.