ભારત જોડો યાત્રા: સુરક્ષાને લઈને ખડગેએ અમિત શાહને લખ્યો પત્ર

કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહને પત્ર લખીને ભારત જોડો યાત્રામાં સામેલ યાત્રીઓની યોગ્ય સુરક્ષાની માંગ કરી છે. પત્રમાં તેમણે કોંગ્રેસ પાર્ટી વતી અનેક માંગણીઓ કરી છે. ખડગેએ અમિત શાહને આ મામલામાં અંગત રીતે હસ્તક્ષેપ કરવા અને સંબંધિત અધિકારીઓને પૂરતી સુરક્ષા આપવા માટે સૂચનાઓ આપવા અપીલ કરી છે. જણાવી દઈએ કે શુક્રવારે જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં સુરક્ષાના કારણોસર રાહુલ ગાંધીએ તેમની ભારત જોડો યાત્રા સ્થગિત કરી દીધી હતી.

Security lapse during #BharatJodoYatra led to its suspension yesterday, after Sh @RahulGandhi’s security detail suggested same.

We are expecting a huge gathering, including leaders of imp political parties at its culmination.

My letter to @HMOIndia,Sh @AmitShah in this regard — pic.twitter.com/jjASG8C5LR

— Mallikarjun Kharge (@kharge) January 28, 2023