નેવિગેશન સેટેલાઇટ લોન્ચ કરવા સાથે ઇસરોએ પૂરું કર્યું 100મું મિશન

શ્રીહરિકોટાઃ ઇન્ડિયન સ્પેસ રિસર્ચ (ISRO)એ 100મા મિશન હેઠળ એક નવું નેવિગેશન સેટેલાઇટ અંતરિક્ષમાં મોકલ્યું છે. એ પ્રક્ષેપણ દક્ષિણ ભારતના શ્રીહરિકોટા સ્થિત સતીશ ધવન અંતરિક્ષ કેન્દ્ર માટે મોકલવામાં આવ્યું છે. આ મિશન હેઠળ જિયોસેક્રોનસ સેટેલાઇટ લોન્ચ વેહિકલ (GSLV-F15)ને સવારે 6.23 વાગ્યે પ્રક્ષેપિત કરવામાં આવ્યું હતું. જેણે નેવિગેશન સેટેલાઇટ NVS-02 ને જીઓસિંક્રોનસ ટ્રાન્સફર ઓર્બિટમાં સફળતાપૂર્વક મૂક્યું હતું.

આ મિશનની સફળતા ઇસરો માટે એક મહત્ત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ છે. 10 ઓગસ્ટ, 1979એ શ્રીહરિકોટાથી પ્રથમ સેટેલાઇટ લોન્ચ વેહિકલ (SLV) મિશન પછી 46 વર્ષમાં ISRO એ ઘણી લાંબી સફર કાપી છે. GSLV-F15 અને NVS-02 ઉપગ્રહથી ભારતની નેવિગેશન સિસ્ટમ વધુ મજબૂત બનશે.

NVS-02 મિશન શું છે?

આ રોકેટથી એક ખાસ નેવિગેશન સેટેલાઇટ લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે, જે સામાન્ય માણસ માટે સ્વદેશી GPS સિસ્ટમમાં ક્રાંતિકારી ફેરફારો લાવશે. તેને NVS-02 ઉપગ્રહ નામ આપવામાં આવ્યું છે. તે ભારતીય નેવિગેશન સિસ્ટમ (NAVIC)નો ભાગ છે અને બીજી પેઢીનો ઉપગ્રહ છે. તેનો હેતુ ભારતમાં અને તેની આસપાસ 1500 કિમીની રેન્જ સુધી સચોટ સ્થિતિ, વેગ અને સમય સેવાઓ પૂરી પાડવાનો છે.

🚀 LIFTOFF! The GSLV-F15 has successfully taken flight, carrying NVS-02 into its planned orbit.

Stay tuned for more mission updates! 🌌 #GSLV #NAVIC #ISRO

— ISRO (@isro) January 29, 2025