ચંદ્રયાન-3ની સફળતા પર ભદ્રકાલી મંદિર પહોંચ્યા ઈસરોના ચીફ એસ સોમનાથ

ચંદ્રયાન 3 પર ISRO ચીફ: ચંદ્ર પર ચંદ્રયાન-3ના સફળ ઉતરાણ પછી, ISRO ચીફ એસ સોમનાથ રવિવારે (27 ઓગસ્ટ) તિરુવનંતપુરમના પૂર્ણમિકાવુ ભદ્રકાલી મંદિર પહોંચ્યા. અહીં પ્રાર્થના કર્યા બાદ તેમણે કહ્યું કે વિજ્ઞાન અને આધ્યાત્મિકતા બે અલગ-અલગ વસ્તુઓ છે અને બંનેને ભેળવવાની જરૂર નથી. એસ સોમનાથે કહ્યું કે હું એક સંશોધક છું. હું ચંદ્ર વિશે શોધું છું. વિજ્ઞાન અને આધ્યાત્મિકતા બંનેનું અન્વેષણ કરવું એ મારા જીવનની સફરનો એક ભાગ છે. હું ઘણા મંદિરોમાં જાઉં છું. હું ઘણા શાસ્ત્રો વાંચું છું અને આ બ્રહ્માંડમાં આપણા અસ્તિત્વ વિશે જાણવાનો પ્રયત્ન કરું છું.

ચંદ્રયાન-3 પર ઈસરોના વડાએ શું કહ્યું?

ચંદ્રયાન-3ને લઈને ઈસરોના અધ્યક્ષે ન્યૂઝ એજન્સીને કહ્યું કે બધું જ સારી રીતે કામ કરી રહ્યું છે. તેનું લેન્ડર, રોવર સારી સ્થિતિમાં છે અને તમામ પાંચ સાધનો કાર્યરત કરી દેવામાં આવ્યા છે. તે હવે ઉત્તમ ડેટા આપી રહ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે આશા છે કે આગામી દિવસોમાં 3 સપ્ટેમ્બર પહેલા અમે તમામ પ્રયોગો પૂર્ણ કરી શકીશું. તેમાં વિવિધ મોડ્સ છે જેના માટે તેનું પરીક્ષણ કરવું પડશે. અમે ચંદ્રનો અત્યાર સુધીનો શ્રેષ્ઠ ફોટો લઈ રહ્યા છીએ.

On Chandrayaan-3 touchdown point to be called ‘Shiva Shakti’, ISRO Chairman S Somanath says, “PM narrated the meaning of it in a manner that suits all of us. I think there is nothing wrong with that. And also he gave the next name to Tiranga and both are Indian-sounding names.… pic.twitter.com/CsZ2aK5FEe

