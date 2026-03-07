માર્કેટમાં આવશે IPOની સિઝન, ચાર નવા IPO સબ્સ્ક્રિપ્શન માટે ખુલશે

આવતા અઠવાડિયામાં ભારતીય પ્રાઇમરી માર્કેટમાં ફરીથી ભારે ચહલપહલ જોવા મળશે. શેરબજારમાં રોકાણકારો માટે નવી તક લઈને અનેક કંપનીઓ તેમના ઈનિશિયલ પબ્લિક ઓફરિંગ (IPO) લોન્ચ કરવા જઈ રહી છે. રોકાણકારો માટે આ સમય ખાસ મહત્વનો માનવામાં આવી રહ્યો છે કારણ કે એકસાથે ઘણા નવા ઇશ્યૂ ખુલવાના છે અને કેટલાક IPO સ્ટોક એક્સચેન્જ પર લિસ્ટ પણ થવાના છે. બજાર વિશ્લેષકોનું કહેવું છે કે આવી પરિસ્થિતિમાં રોકાણકારોને યોગ્ય માહિતી સાથે રોકાણ કરવું ખૂબ જ જરૂરી બની જાય છે.
આવતા અઠવાડિયામાં કુલ ચાર નવા IPO સબ્સ્ક્રિપ્શન માટે ખુલવાના છે. તેમાં મેઇનબોર્ડ અને SME સેગમેન્ટ બંનેનો સમાવેશ થાય છે. મેઇનબોર્ડ કેટેગરીમાં રાજપુતાના સ્ટેનલેસ અને ઇનોવિઝન જેવા મોટા IPO આવશે, જ્યારે SME સેગમેન્ટમાં એપ્સિસ એરોકોમ IPO પણ રોકાણકારો માટે ખુલશે. આ ઉપરાંત રાજમાર્ગ ઇન્ફ્રા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટ્રસ્ટ InvIT પણ માર્કેટમાં આવી રહ્યું છે, જેનો ઉદ્દેશ લગભગ 6,000 કરોડ રૂપિયા એકત્રિત કરવાનો છે.
રાજપુતાના સ્ટેનલેસ IPO 9 માર્ચે રોકાણકારો માટે ખુલશે અને 11 માર્ચે બંધ થશે. આ પબ્લિક ઇશ્યૂ લગભગ 254.98 કરોડ રૂપિયાનો છે. તેમાં 1.47 કરોડ શેરનો ફ્રેશ ઇશ્યૂ સામેલ છે, જેના માધ્યમથી લગભગ 178.73 કરોડ રૂપિયા એકત્રિત કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત 0.63 કરોડ શેર ઓફર ફોર સેલ (OFS) તરીકે વેચવામાં આવશે, જેનાથી લગભગ 76.25 કરોડ રૂપિયા મળશે. કંપનીએ IPO માટે 116 થી 122 રૂપિયા પ્રતિ શેરનો પ્રાઇસ બૅન્ડ નક્કી કર્યો છે. નિર્ભય કેપિટલ સર્વિસિસ આ ઇશ્યૂ માટે બુક-રનિંગ લીડ મેનેજર તરીકે કાર્ય કરી રહી છે અને કેફિન ટેક્નોલોજીસને રજિસ્ટ્રાર તરીકે નિમવામાં આવી છે.
બીજી તરફ ઇનોવિઝન IPO પણ રોકાણકારોમાં ખાસ રસ જગાવી રહ્યો છે. આ IPO 10 માર્ચે ખુલશે અને 12 માર્ચે બંધ થશે. લગભગ 323 કરોડ રૂપિયાનો આ બુક-બિલ્ટ ઇશ્યૂ છે. તેમાં 255 કરોડ રૂપિયાના 0.47 કરોડ શેરનો ફ્રેશ ઇશ્યૂ છે, જ્યારે 67.84 કરોડ રૂપિયાના 0.12 કરોડ શેર ઓફર ફોર સેલ હેઠળ વેચવામાં આવશે. કંપનીએ IPO માટે 521 થી 548 રૂપિયા પ્રતિ શેરનો પ્રાઇસ બૅન્ડ નક્કી કર્યો છે. આ ઇશ્યૂ માટે એમકે ગ્લોબલ ફાઇનાન્સિયલ સર્વિસિસ બુક-રનિંગ લીડ મેનેજર તરીકે કામ કરી રહી છે અને કેફિન ટેક્નોલોજીસ તેની રજિસ્ટ્રાર છે.
આ સાથે રાજમાર્ગ ઇન્ફ્રા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટ્રસ્ટ InvIT પણ બજારમાં આવી રહ્યું છે, જે ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ક્ષેત્રમાં રોકાણકારો માટે મોટી તક માનવામાં આવી રહી છે. આ IPO 11 માર્ચે ખુલશે અને 13 માર્ચે બંધ થશે. આ ઇશ્યૂ સંપૂર્ણપણે ફ્રેશ ઇશ્યૂ છે અને લગભગ 60 કરોડ શેર દ્વારા 6,000 કરોડ રૂપિયા એકત્રિત કરવાની યોજના છે. કંપનીએ IPO માટે 99 થી 100 રૂપિયા પ્રતિ શેરનો પ્રાઇસ બૅન્ડ નક્કી કર્યો છે. આ ઇશ્યૂ માટે SBI કેપિટલ માર્કેટ્સ લીડ મેનેજર તરીકે કાર્ય કરી રહી છે અને કેફિન ટેક્નોલોજીસને રજિસ્ટ્રાર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવી છે.
SME સેગમેન્ટમાં એપ્સિસ એરોકોમ IPO પણ આવનાર અઠવાડિયામાં રોકાણકારો માટે ખુલશે. આ IPO 11 માર્ચે શરૂ થશે અને 13 માર્ચે બંધ થશે. લગભગ 35.77 કરોડ રૂપિયાનો આ પબ્લિક ઇશ્યૂ સંપૂર્ણપણે ફ્રેશ ઇશ્યૂ છે જેમાં 0.33 કરોડ શેર સામેલ છે. કંપનીએ IPO માટે 104 થી 110 રૂપિયા પ્રતિ શેરનો પ્રાઇસ બૅન્ડ નક્કી કર્યો છે. આ ઇશ્યૂ માટે વનવ્યૂ કોર્પોરેટ એડવાઇઝર્સ બુક-રનિંગ લીડ મેનેજર તરીકે કામ કરી રહી છે અને ઇન્ટિગ્રેટેડ રજિસ્ટ્રી મેનેજમેન્ટ સર્વિસિસને રજિસ્ટ્રાર તરીકે નિમવામાં આવી છે.
નવી IPO ઓફરિંગ્સ સિવાય, કેટલાક કંપનીઓના શેર આગામી દિવસોમાં સ્ટોક એક્સચેન્જ પર લિસ્ટ થવાના છે. SEDEMAC Mechatronics IPO ની લિસ્ટિંગ 11 માર્ચે BSE અને NSE પર થવાની શક્યતા છે. Elfin Agro India IPO 12 માર્ચે BSE SME પ્લેટફોર્મ પર લિસ્ટ થવાની અપેક્ષા છે. Srinibas Pradhan Constructions IPO 13 માર્ચે NSE SME પર લિસ્ટ થવાનું છે. જ્યારે Acetech E-Commerce IPO 9 માર્ચે NSE SME પર ડેબ્યૂ કરશે.
બજાર નિષ્ણાતોના જણાવ્યા મુજબ, એક જ અઠવાડિયામાં ઘણા IPO આવવાના કારણે રોકાણકારો માટે વિવિધ વિકલ્પો ઉપલબ્ધ રહેશે. જોકે કોઈપણ IPOમાં રોકાણ કરતા પહેલા કંપનીના ફંડામેન્ટલ્સ, માર્કેટ સ્થિતિ અને લાંબા ગાળાની વૃદ્ધિની સંભાવનાઓનું ધ્યાનપૂર્વક વિશ્લેષણ કરવું જરૂરી છે. યોગ્ય માહિતી અને સમજ સાથે કરવામાં આવેલ રોકાણ લાંબા ગાળે સારો રિટર્ન આપી શકે છે.