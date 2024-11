IPL Auction : રિષભ પંત બન્યો IPL ઈતિહાસનો સૌથી મોંઘો ખેલાડી

IPL 2025ની મેગા ઓક્શન શરૂ થઈ ગઈ છે. આ હરાજીનું આયોજન સાઉદી અરેબિયાના જેદ્દાહમાં કરવામાં આવી રહ્યું છે. રિષભ પંતે IPL ઓક્શનના તમામ રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા છે. તે IPL ઈતિહાસનો સૌથી મોંઘો ખેલાડી બની ગયો છે. પંતને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સે 27 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદ્યો છે. તેની મૂળ કિંમત 2 કરોડ રૂપિયા હતી. પંત અગાઉ દિલ્હી કેપિટલ્સનો હિસ્સો હતો.

𝗥𝗶𝘀𝗵𝗮𝗯𝗵 𝗣𝗮𝗻𝘁 to 𝗟𝘂𝗰𝗸𝗻𝗼𝘄 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿 𝗚𝗶𝗮𝗻𝘁𝘀 for a gigantic 𝗜𝗡𝗥 𝟮𝟳 𝗖𝗿𝗼𝗿𝗲 🔝⚡️ #TATAIPLAuction | #TATAIPL | @RishabhPant17 | @LucknowIPL |… pic.twitter.com/IE8DabNn4V

દિલ્હીએ સ્ટાર્ક પર દાવ લગાવ્યો

ઓસ્ટ્રેલિયાના ખેલાડી મિચેલ સ્ટાર્કને દિલ્હી કેપિટલ્સે ખરીદ્યો હતો. તેની મૂળ કિંમત 2 કરોડ રૂપિયા હતી. પરંતુ તેઓ રૂ.11.75 કરોડમાં વેચાયા હતા.

Mitchell Starc has a new #IPL home 👏👏

ગુજરાતે બટલરને સાઇન કર્યો

ઇંગ્લેન્ડના વિકેટકીપર બેટ્સમેન જોસ બટલરને ગુજરાત ટાઇટન્સે ખરીદ્યો હતો. બટલરની મૂળ કિંમત 2 કરોડ રૂપિયા હતી. ગુજરાતે તેને 15.50 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદ્યો હતો.

Bidding war, 𝙒𝙊𝙉 ✅ ✅ #GT bring Jos Buttler on the board for 𝗜𝗡𝗥 𝟭𝟱.𝟳𝟱 𝗖𝗿𝗼𝗿𝗲 🙌 🙌 #TATAIPLAuction | #TATAIPL | @josbuttler | @gujarat_titans pic.twitter.com/K7eB8uhqDU

પંજાબ કિંગ્સે શ્રેયસ અય્યર પર મોટો દાવ લગાવ્યો

પંજાબ કિંગ્સે શ્રેયસ અય્યર પર મોટો દાવ લગાવ્યો છે. તેને 26.75 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદ્યો હતો. અય્યરની મૂળ કિંમત 2 કરોડ રૂપિયા હતી. દિલ્હી કેપિટલ્સે પણ તેને ખરીદવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. પરંતુ અંતે પંજાબનો વિજય થયો હતો.

𝙃𝙞𝙨𝙩𝙤𝙧𝙞𝙘 𝙎𝙞𝙜𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙐𝙣𝙡𝙤𝙘𝙠𝙚𝙙 🔓

Say hello 👋 to the 𝙈𝙤𝙨𝙩 𝙀𝙭𝙥𝙚𝙣𝙨𝙞𝙫𝙚 𝙋𝙡𝙖𝙮𝙚𝙧 in the history of #TATAIPL 🔝

Punjab Kings have Shreyas Iyer on board for a handsome 𝗜𝗡𝗥 𝟮𝟲.𝟳𝟱 𝗖𝗿𝗼𝗿𝗲#TATAIPLAuction | @ShreyasIyer15 | @PunjabKingsIPL pic.twitter.com/z0A1M9MD1Z

— IndianPremierLeague (@IPL) November 24, 2024