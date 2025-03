IPL 2025 : શાનદાર ઓપનિંગ સેરેમની યોજાશે, ગ્લેમરથી ભરપૂર જોરદાર આયોજન

ભારતમાં ક્રિકેટનો તહેવાર કહેવાતી ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની 18મી સીઝન 22 માર્ચથી શરૂ થવા જઈ રહી છે. ટુર્નામેન્ટની પહેલી મેચમાં ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સનો મુકાબલો આરસીબી સામે થશે. IPL 2025 નો ઉદ્ઘાટન સમારોહ શાનદાર બનવાનો છે. દિશા પટની તેના ડાન્સ મૂવ્સથી ઇવેન્ટમાં ગ્લેમર ઉમેરશે, જ્યારે શ્રેયા ઘોષાલ તેના મધુર અવાજથી ઇડન ગાર્ડન્સના મેદાનને આગ લગાડતી જોવા મળશે. KKR એ ગયા સિઝનમાં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદને હરાવીને ટાઇટલ જીત્યું હતું. આવી સ્થિતિમાં IPL 2025 માં પણ, ટીમ જીત સાથે ટુર્નામેન્ટની શરૂઆત કરવા પર નજર રાખશે.

