IPL 2024: સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદે લારાની જગ્યાએ વેટ્ટોરીને હેડ કોચ બનાવ્યો

IPL 2024 પહેલા, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદે કોચિંગ સ્ટાફમાં મોટો ફેરફાર કર્યો છે. સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદે મુખ્ય કોચ બ્રાયન લારાને હટાવી દીધા છે. હવે બ્રાયન લારાની જગ્યાએ ન્યૂઝીલેન્ડના પૂર્વ ઓલરાઉન્ડર ડેનિયલ વેટ્ટોરીને હેડ બનાવવામાં આવ્યો છે. IPL 2023ની સિઝન સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ માટે નિરાશાજનક રહી. સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ આઈપીએલ 2023 સીઝનમાં પોઈન્ટ ટેબલમાં તળિયે હતું. આ ટીમે આખી સિઝનમાં માત્ર 4 મેચ જીતી છે. જોકે, હવે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદે ડેનિયલ વેટોરી પર દાવ લગાવ્યો છે.

As our 2 year association with Brian Lara comes to an end, we bid adieu to him 🧡

Thank you for the contributions to the Sunrisers. We wish you all the best for your future endeavours 🙌 pic.twitter.com/nEp95pNznT

— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) August 7, 2023