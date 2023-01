IPL 2023: સૌરવ ગાંગુલી દિલ્હી કેપિટલ્સમાં પરત ફર્યા

ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની 16મી સીઝનની શરૂઆત પહેલા દિલ્હી કેપિટલ્સના ચાહકો માટે સારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. હકીકતમાં, ભૂતપૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન અને BCCI પ્રમુખ સૌરવ ગાંગુલી આગામી સિઝન માટે ટીમમાં પરત ફર્યા છે. રિપોર્ટ અનુસાર, IPL 2023માં દાદા દિલ્હી કેપિટલ્સના ક્રિકેટના વડા હશે. તમને જણાવી દઈએ કે આ પહેલા સૌરવ ગાંગુલી બીસીસીઆઈ ચીફ બનતા પહેલા દિલ્હી કેપિટલ્સ સાથે જોડાયેલા હતા. અગાઉ માર્ચ 2019માં દાદા દિલ્હી કેપિટલ્સના સલાહકાર રહી ચૂક્યા છે.

