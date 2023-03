IPL 2023: દિલ્હી કેપિટલ્સે ડેવિડ વોર્નરને બનાવ્યો કેપ્ટન

ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની 16મી સીઝનની શરૂઆત પહેલા દિલ્હી કેપિટલ્સે મોટો નિર્ણય લીધો છે. રિષભ પંતની ગેરહાજરીમાં ટીમની કમાન ડેવિડ વોર્નરને સોંપવામાં આવી છે. આ સાથે સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર અક્ષર પટેલની ટીમના વાઇસ કેપ્ટન તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી છે. છેલ્લી બે સિઝનથી દિલ્હી કેપિટલ્સની આગેવાની કરી રહેલો પંત આ વખતે અકસ્માતમાં ઈજાને કારણે ટૂર્નામેન્ટનો ભાગ બની શકશે નહીં.

David Warner 👉🏼 (𝗖)

Axar Patel 👉🏼 (𝗩𝗖)

All set to roar loud this #IPL2023 under the leadership of these two dynamic southpaws 🐯#YehHaiNayiDilli | @davidwarner31 @akshar2026 pic.twitter.com/5VfgyefjdH

— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) March 16, 2023