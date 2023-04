IPL 2023 : ચેન્નાઈએ મુંબઈને 7 વિકેટે હરાવ્યું

IPLની 16મી સિઝનની 12મી મેચ મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ (MI) અને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (CSK) વચ્ચે રમાઈ હતી, જેમાં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સની ટીમે આ સિઝનમાં એકતરફી 7 વિકેટે મેચ જીતી હતી. મારી બીજી જીત નોંધાવી. 158 રનના ટાર્ગેટનો પીછો કરવા ઉતરેલી ચેન્નાઈની ટીમ 18.1 ઓવરમાં આઉટ થઈ ગઈ હતી. ચેન્નાઈ માટે અજિંક્ય રહાણેએ 61 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી હતી. આ સિઝનમાં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની ટીમની આ સતત બીજી હાર છે. 158 રનના ટાર્ગેટનો પીછો કરવા ઉતરેલી ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ ટીમની શરૂઆત ખૂબ જ ખરાબ રહી હતી, જેમાં ટીમે પોતાની ઈનિંગની પ્રથમ ઓવરના ચોથા બોલ પર ડેવોન કોનવેની વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. આ પછી બેટિંગ કરવા આવેલા અજિંક્ય રહાણેએ પિચ પર રન બનાવવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી.

અજિંક્ય રહાણેએ ઋતુરાજ ગાયકવાડ સાથે મળીને પ્રથમ 6 ઓવરમાં ટીમનો સ્કોર 68 રન સુધી પહોંચાડ્યો હતો. આ સાથે રહાણેએ પણ માત્ર 19 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી હતી. રહાણેએ ગાયકવાડ સાથે મળીને બીજી વિકેટ માટે માત્ર 44 બોલમાં 82 રનની ઝડપી ભાગીદારી કરીને મેચને સંપૂર્ણપણે એકતરફી બનાવી દીધી હતી. અજિંક્ય રહાણે 27 બોલમાં 7 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગાની મદદથી 61 રનની શાનદાર ઈનિંગ રમીને પીયૂષ ચાવલાનો શિકાર બન્યો હતો.

