ભારતીય મૂળના થર્મન શણમુગારત્નમ સિંગાપોરના રાષ્ટ્રપતિ બન્યા

સિંગાપોરઃ ભારતીય મૂળના થર્મન શણમુગારત્નમે સિંગાપોરના રાષ્ટ્રપતિપદની ચૂંટણી જીતી છે. ચૂંટણી વિભાગે શુક્રવારે આની જાહેરાત કરી હતી. વર્ષ 2011થી 2019 સુધી સિંગાપોરના ડેપ્યુટી PM રહેલા થર્મન શણમુગારત્નમને 70.4 ટકા મત મળ્યા હતા, જ્યારે તેમના હરીફ એનજી કોક સોંગને 15.7 ટકા મત મળ્યા હતા, જ્યારે તાન કિન લિયાનને 13.88 ટકા મતા મળ્યા હતા.

રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં 27 લાખથી વધુ લોકોએ મતદાન કર્યું હતું. સિંગાપોરમાં છેલ્લાં 12 વર્ષમાં આ પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી હતી. અગાઉ 2011માં અહીં રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી યોજવામાં આવી હતી. સિંગાપોરમાં પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી 28 ઓગસ્ટ, 1993એ યોજવામાં આવી હતી. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તેમને ચૂંટણી જીતવા બદલ ટ્વીટ કરીને શુભેચ્છાઓ આપી હતી.

Hearty congratulations @Tharman_s on your election as the President of Singapore. I look forward to working closely with you to further strengthen the India-Singapore Strategic Partnership.

— Narendra Modi (@narendramodi) September 2, 2023