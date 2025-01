જમ્મુ-કાશ્મીર: એન્કાઉન્ટરમાં 3 આતંકવાદી ઠાર

સેનાએ જમ્મુ અને કાશ્મીરના પૂંછમાં આતંકવાદીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલા મોટા ઘૂસણખોરીના પ્રયાસને નિષ્ફળ બનાવ્યો છે. આ એન્કાઉન્ટરમાં 3 આતંકવાદીઓ માર્યા ગયા છે. હાલમાં સર્ચ ઓપરેશન ચાલી રહ્યું છે. આ સંયુક્ત કાર્યવાહીમાં સેના સાથે જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસ પણ સામેલ હતી. સુરક્ષા દળોએ ગાઢ જંગલોમાં આતંકવાદીઓને ઠાર માર્યા.

A Pakistani militant infiltration bid was foiled by #IndianArmy troops & 02 among the 04 militants were gunned down in the Khari Karmara area along the LoC in Poonch #JammuKashmir.

02 more managed to escape back into the Pakistan Occupied Territory.

Further updates shall follow. pic.twitter.com/2AGjsrPNfs

